В Новосибирской области самой молодой мамой 2025 года стала 14-летняя девочка

23 января 2026, 12:30, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В Новосибирской области рассказали о самой молодой маме, родившей в 2025 году. По информации управления по делам ЗАГС НСО, ею стала 14-летняя школьница, пишет "Прецедент Новосибирск".

В ведомстве уточнили, что случаи беременности у несовершеннолетних в регионе фиксируются ежегодно. При этом столь ранний возраст рожениц остается редкостью. Так, в 2023 году самой молодой мамой в области стала 11-летняя девочка – это был единственный подобный случай за последние десять лет.

Как ранее отмечала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет ежегодно около десяти человек становятся родителями.

