В Новосибирской области самой молодой мамой 2025 года стала 14-летняя девочка

Случаи беременности у несовершеннолетних в регионе фиксируются ежегодно

23 января 2026, 12:30, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

В Новосибирской области рассказали о самой молодой маме, родившей в 2025 году. По информации управления по делам ЗАГС НСО, ею стала 14-летняя школьница, пишет "Прецедент Новосибирск".

В ведомстве уточнили, что случаи беременности у несовершеннолетних в регионе фиксируются ежегодно. При этом столь ранний возраст рожениц остается редкостью. Так, в 2023 году самой молодой мамой в области стала 11-летняя девочка – это был единственный подобный случай за последние десять лет.

Как ранее отмечала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина, среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет ежегодно около десяти человек становятся родителями.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае родились 332 малыша за новогодние праздники. Первым ребенком 2026 года на Алтае стала девочка, родившаяся в Новоалтайске.

Комментарии 18




12:32:40 23-01-2026

за деньги да

  3 Нравится
Ответить



12:34:16 23-01-2026

т.е. половой жизнью она начала жить с 13 ти лет.
однако...
верной дорогой идем

  11 Нравится
Ответить



13:13:56 23-01-2026

Гость (12:34:16 23-01-2026) т.е. половой жизнью она начала жить с 13 ти лет.однако..... не факт.. может и с 9-10

  12 Нравится
Ответить



12:35:32 23-01-2026

Осенью в Барнауле видел цыганскую семью, с ними была девчонка, на вид, лет 11-12-13, как условная, 6-7-классница, с большим пузом.
Так что рекорд где-то в Барнауле живет.

  5 Нравится
Ответить



12:40:44 23-01-2026

Они этим гордятся, что ли?..

  9 Нравится
Ответить



15:17:35 23-01-2026

Гость (12:40:44 23-01-2026) Они этим гордятся, что ли?..... ПОЗОРНЕЕ ПОЗОРНОГО и придумать стыдно.

  3 Нравится
Ответить



12:50:52 23-01-2026

а разве за такое сейчас не хвалят и денежку не дают ???

  11 Нравится
Ответить



12:58:28 23-01-2026

"Случаи беременности у несовершеннолетних в регионе фиксируются ежегодно"

Вот! Это прорывной прорыв в демографии, а ведь никто не верил.

  11 Нравится
Ответить



15:40:45 23-01-2026

Гость (12:58:28 23-01-2026) "Случаи беременности у несовершеннолетних в регионе фиксирую... такие клиентки в Шинниках Барнаульских как минимум с 1980 годов. сколько раз видела соплюх шнырающих на аборты

  2 Нравится
Ответить



16:12:06 23-01-2026

Гость (15:40:45 23-01-2026) такие клиентки в Шинниках Барнаульских как минимум с 1980 го... Тогда их сцаными тряпками, а сейчас им плюшки - почувствуйте разницу. _

  3 Нравится
Ответить



13:11:00 23-01-2026

Кто её изнасиловал - уже в колонии?

  4 Нравится
Ответить



14:24:20 23-01-2026

Гость (13:11:00 23-01-2026) Кто её изнасиловал - уже в колонии?... Кстати да, что то умалчивают, кто все эти педофилы и где они сейчас.

  3 Нравится
Ответить



14:08:29 23-01-2026

В 11 лет как смогла родить?

  -7 Нравится
Ответить



20:00:05 23-01-2026

Гость (14:08:29 23-01-2026) В 11 лет как смогла родить?...
Через родовые пути! Которые у некоторых вполне к этому возрасту сформированны.

  -1 Нравится
Ответить



15:42:22 23-01-2026

как можно женщину называть девочкой? делайте грамотные заголовки-то! кстати в СССР 18 летние и 17 летние роженицы были не редкость, не стандарт, безусловно, но и не "АХ ЧТО ЗА УЖАС". вполне себе обычные мамы

  -2 Нравится
Ответить



18:12:26 23-01-2026

Как зовут рекордсменку? Скорее всего, не славянка. Те ребята своих дам рано дерут.

  2 Нравится
Ответить



19:58:33 23-01-2026

А что вы шарики опять выпучили , горе-родители? Именно с 12-13 лет ваши принцесски и живут! Это вы визжите, что они еще в куклы играют. Да, играют. Но это не мешает играть им в другие игры. Можно подумать, что их мамашки не в это время то же самое начали! Лицемерки! Да на вас клейма негде ставить!

  1 Нравится
Ответить



12:34:46 24-01-2026

Гость (19:58:33 23-01-2026) А что вы шарики опять выпучили , горе-родители? Именно с 12-... Согласен. Яблоко от яблони... От осинки не родятся...

  2 Нравится
Ответить
