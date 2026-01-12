У матери-алкоголички родился пьяный младенец

Женщина рожала в состоянии опьянения

12 января 2026, 17:05, ИА Амител

Операция / фото: amic.ru

В одной из польских больниц произошел вопиющий случай: к медикам поступила беременная женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Анализ крови показал содержание алкоголя 3 промилле. Поскольку пациентка не могла внятно говорить, врачи незамедлительно приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. Об этом сообщает издание Fakt.

После оперативного вмешательства выяснилось, что новорожденный также находится в состоянии алкогольного опьянения. В крови младенца обнаружили более 1,5 промилле алкоголя, что представляет серьезную угрозу для его жизни. В настоящее время против матери возбуждено уголовное дело, ей может грозить до пяти лет лишения свободы за покушение на убийство собственного ребенка.