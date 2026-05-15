В Общественной палате предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах
Владислав Гриб считает, что игра развивает логику, память и концентрацию, что особенно важно в эпоху тотального увлечения гаджетами
15 мая 2026, 12:31, ИА Амител
Турнир по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выступил с инициативой ввести шахматы в российских школах сначала в качестве факультатива, а затем и как обязательный предмет.
«О пользе шахмат для развития мышления написано немало», — отметил Гриб, добавив, что в ряде стран шахматы уже давно являются обязательной частью школьной программы.
По словам эксперта, игра формирует у ребенка логическое и стратегическое мышление, концентрацию внимания, память, навыки планирования и даже чувство времени.
12:33:39 15-05-2026
и нарды?
16:42:55 15-05-2026
Гость (12:33:39 15-05-2026) и нарды?... преферанс и бильярд
12:41:24 15-05-2026
У них это ежегодичное обострение с шахматами и вторым иностранным?
Хотя если заменить ДНК России или Разговоры о важном на шахматы, то я всеми руками и ногами за!
12:41:58 15-05-2026
у сына в первых классах (начиная с последнего года детского сада) был предмет - шахматы. и ничего плохого в этом я не заметил.
12:54:47 15-05-2026
А почему не игральные карты? Интеллектуально некоторые игры в карты сложнее чем шахматы. Тот же "подкидной дурак". Постоянно держать в уме 36 карт и запоминать какие вышли. Причем их не видно как шахматы. Именно запоминать надо....
13:21:41 15-05-2026
А домино, карты и нарды- предметом факультативным.
13:38:21 15-05-2026
Количество предметов в школе не может быть бесконечным!
13:38:53 15-05-2026
Ну какие шахматы? На тебя враг нападёт - а ты ему что? Е2:Е4? В школы нужны KS:GO и симуляторы FPV. Шахматы оставьте старикам в домах престарелых.
14:14:13 15-05-2026
А как жи бадминтон? Помнится, некто ДАМ говорил, что школьники должны бадминтоном массово заниматься.
14:38:03 15-05-2026
По статистике средний каратист уделывает среднего шахматиста за 4 секунды.
14:50:12 15-05-2026
Гость (14:38:03 15-05-2026) По статистике средний каратист уделывает среднего шахматиста... А средний шахматист с пистолетом в руках уделывает среднего каратиста еще быстрее.
14:52:59 15-05-2026
У шахматиста хватит ума взять на встречу с каратистом двоих своих, которые уделают его за 2 секунды. Или взять ствол. там будут доли секунды или вопрос решится до
19:28:46 15-05-2026
А в общественной палате нельзя в шахматы на вылет из депутатов сыграть, проиграл отчислили, что бы хотя бы на уровне первого взрослого депутаты играли?? Это же и память тренирует и логическое со стратегическим мышление.