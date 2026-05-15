В Общественной палате предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах

Владислав Гриб считает, что игра развивает логику, память и концентрацию, что особенно важно в эпоху тотального увлечения гаджетами

15 мая 2026, 12:31, ИА Амител

Турнир по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости выступил с инициативой ввести шахматы в российских школах сначала в качестве факультатива, а затем и как обязательный предмет.

«О пользе шахмат для развития мышления написано немало», — отметил Гриб, добавив, что в ряде стран шахматы уже давно являются обязательной частью школьной программы.

По словам эксперта, игра формирует у ребенка логическое и стратегическое мышление, концентрацию внимания, память, навыки планирования и даже чувство времени.