Назад в СССР. В школы России хотят вернуть общественно полезный труд

По мнению члена Общественной палаты, возрождение советской практики в школах поможет воспитать у школьников ответственность и укрепить их характер

13 апреля 2026, 15:01, ИА Амител

Школа. Учитель / Фото: Екатерина Cмолихина / amic.ru

Член Общественной палаты Ольга Павлова выступила с инициативой вернуть в российские школы элементы общественно полезного труда по образцу советской практики — без предварительного согласования с родителями. Об этом сообщает ТАСС.

Павлова предложила привлекать школьников к уборке кабинетов после занятий (включая уборку собственной парты и доски, подготовку помещения к следующему уроку), уходу за растениями в классах и рекреациях, а также к работам на территории школы: уборке листвы, посадке деревьев и цветов, уходу за пришкольным участком, работе в школьном саду и расчистке дорожек зимой.

По мнению общественницы, такая практика поможет воспитать у детей ответственность и характер, сформировать сплоченный коллектив с общими целями и дать практические навыки, которые пригодятся в жизни, а также привить понимание ценности любого труда.

«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», — отметила Павлова.

