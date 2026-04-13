Назад в СССР. В школы России хотят вернуть общественно полезный труд
По мнению члена Общественной палаты, возрождение советской практики в школах поможет воспитать у школьников ответственность и укрепить их характер
13 апреля 2026, 15:01, ИА Амител
Член Общественной палаты Ольга Павлова выступила с инициативой вернуть в российские школы элементы общественно полезного труда по образцу советской практики — без предварительного согласования с родителями. Об этом сообщает ТАСС.
Павлова предложила привлекать школьников к уборке кабинетов после занятий (включая уборку собственной парты и доски, подготовку помещения к следующему уроку), уходу за растениями в классах и рекреациях, а также к работам на территории школы: уборке листвы, посадке деревьев и цветов, уходу за пришкольным участком, работе в школьном саду и расчистке дорожек зимой.
По мнению общественницы, такая практика поможет воспитать у детей ответственность и характер, сформировать сплоченный коллектив с общими целями и дать практические навыки, которые пригодятся в жизни, а также привить понимание ценности любого труда.
«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», — отметила Павлова.
Ранее Минпросвещения опровергло слухи о введении второго обязательного языка в школах.
15:16:42 13-04-2026
Всё это глупости, всякие общешкольные субботники и так проводятся, в сравнении с обязательным мытьём ледяной водой крашеных деревянных полов в кабинете дежурными в наше время, который был именно повинностью, а не уважаемой осмысленной частью школьной жизни, до которого, естественно, не дойдёт.
15:24:58 13-04-2026
На период летних каникул при школе и так организуются всякие "практики" и оплачиваемые "ремонтные бригады", проку от их низкоквалифицированных ремонта немного- так, подмести , окна им мыть нельзя, и до обеда играть в телефоны, видимо депутат об этом не знает.
15:53:23 13-04-2026
онижематери выше кирпичей наложили? опасаются, что корзиночки перетрудятся? а, как по мне, идея отличная! когда мы учились, то ухаживали за школьной территорий и у нас были красивые клумбы и дендрарий! ещё мы помогали одиноким старичкам нашего района. конечно, не хотелось этим заниматься, но только сейчас я понимаю, насколько это было нужно и важно. так что, я "за" двумя руками.
16:32:33 13-04-2026
Элен без ребят (15:53:23 13-04-2026) онижематери выше кирпичей наложили? опасаются, что корзиночк... не хотите после работы в офисе полы бесплатно помыть? или только детей можно заставлять, причем не ваших?
08:43:16 14-04-2026
Гость (16:32:33 13-04-2026) не хотите после работы в офисе полы бесплатно помыть? или то... Вы бы еще заводской цех сравнили с классом. Заметно, что не прибавить не убавить.
17:50:19 13-04-2026
Элен без ребят (15:53:23 13-04-2026) онижематери выше кирпичей наложили? опасаются, что корзиночк... Так сходи к старичкам и помоги. за одно и детство вспомнишь.
01:32:01 14-04-2026
Элен без ребят (15:53:23 13-04-2026) онижематери выше кирпичей наложили? опасаются, что корзиночк... поддерживаю, давно пора.
я вот смотрю иной раз на яжмамашек, рожденных в 2000-х, вот которым щас 20+, и которые нарожали.
матьчеснная...
поколение ДОМ-2
16:00:23 13-04-2026
Как в их голове совмещается капитализм где любой труд должен быть оплачен и социализм где все работали на государство и государство распределяло поровну все ресурсы.
16:39:11 13-04-2026
Гость (16:00:23 13-04-2026) Как в их голове совмещается капитализм где любой труд должен... Капитализм - рабский труд на дядю.
17:51:25 13-04-2026
Гость (16:39:11 13-04-2026) Капитализм - рабский труд на дядю.... Социализм - рабский труд на государство.
19:21:42 13-04-2026
Гость (17:51:25 13-04-2026) Социализм - рабский труд на государство.... Так уж лучше на Государство, которое заботится о тебе. Учит. лечит, защищает и дает жилье. При том все бесплатно. Чем на левого дядю, который ничего не дает, а только забирает.
16:11:52 13-04-2026
давно пора. А то мамашки считают зазорным, что ее деточка будет пол мыть, а то что в результате и дома помощи не дождется - не думает
16:53:36 13-04-2026
Всё должно делаться только за деньги и не надо лицемерить, что кто то хочет по другому!
16:53:53 13-04-2026
Это далеко не назад в СССР. "поможет воспитать у детей ответственность и характер, сформировать сплоченный коллектив с общими целями и дать практические навыки, которые пригодятся в жизни,.." это всё поиски новой идеи и смыслов - экономика как то не задаётся, капитализм на месте топчется, прибыли не в то русло капают..
17:31:57 13-04-2026
Интересно, у нас в школе, начиная с пятого класса, все это было и есть. Дежурный, доску моют, бумажки подбирают, парты моют, жвачки откорябывают, вот на территории на этой неделе будут прибираться. И так каждый год, каждую четверть, не один раз. И что же собираются вернуть? Что существует до сих пор? Или наша школа самовольничала все эти годы?
Благо в этом году, классный руководитель всех к труду привлекла, и мальчиков и девочек, а то прошлая, только девочек на уборку оставляла, интересная такая...
18:25:12 13-04-2026
Гость (17:31:57 13-04-2026) Интересно, у нас в школе, начиная с пятого класса, все это б... Получается, ваша школа нарушает права детей. Номер-то какой, кто директор? В школах на все подобные работы есть ставки, на них оформлены люди, получающие зарплату. Похоже, кто-то кладет деньги в свой карман, а дети бесплатно за них работают.
08:51:48 14-04-2026
Гость (18:25:12 13-04-2026) Получается, ваша школа нарушает права детей. Номер-то какой,... Больше вам скажу, дети и территории иногда убирают. Давайте, снимайте быстрее на свой смартфон и попробуйте пожаловаться. Только результат потом озвучьте, правозащитнички.
14:59:49 21-04-2026
Гость (08:51:48 14-04-2026) Больше вам скажу, дети и территории иногда убирают. Давайте,... Я пошёл другим путём.
Перешёл на семейное образование.
21:13:49 13-04-2026
воспитание общественным трудом в школе заключается в эксплуатации детского труда для школы. Глупости все это. Школьный план не резиновый. И так нагрузка на школьников неимоверная. Депутаты, оставьте школу в покое, займитесь улучшением жизни взрослых.
09:03:11 14-04-2026
Интересно читать противостояние поколения советского воспитания с новым поколением с уклоном на "мне все всё должны". Но воспитание детей происходит именно через труд и уважение к взрослым.
Похоже, что и некоторых здешних писак неплохо было бы приобщить к общественно полезной деятельности...
Вспомнили бы (а молодые - узнали) - что такое субботники, когда все взяли в руки инвентарь, да навели в своём дворе порядок. Глядишь - и чище бы стало немного...
10:58:49 14-04-2026
qwerty (09:03:11 14-04-2026) Интересно читать противостояние поколения советского воспита... Отношу себя к переходному поколению, ни к советскому, ни к современному. Однако учась в школе у нас, детей, рожденных в перестройку, и в мыслях не было отлынивать от школьных субботников, уборок своего класса после уроков и летней практики. Класса с 5-го до 9-го летом работали на пришкольном участке, после окончания 10-го класса белили рекреации в школе. И ни один из нас не переломился! Современным подросткам тоже не помешало бы узнать/вспомнить, что такое общественно полезный труд. А то как субботники проводим в своем дворе, так только взрослое поколение и работает.
09:56:33 14-04-2026
совок развалился, но дело его живет!
12:49:34 14-04-2026
гость (09:56:33 14-04-2026) совок развалился, но дело его живет!... Если у тебя развалился совок, пойди и купи новый и не ной!
10:34:37 14-04-2026
"Труд сделал из обезьяны человека" (с)
15:04:56 14-04-2026
ППШариков (10:34:37 14-04-2026) "Труд сделал из обезьяны человека" (с)... А на самом деле - торговля сделала. Именно процесс обмена одних предметов на другие (по каким то своим соображениям) и отличаются человека от любых животных. А так-то и гнездо соорудить - труд, и банан с дерева достать - тоже труд. А поди, догони антилопу какую - тоже запаришься...