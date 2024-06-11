В отношении Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Защита просит перевести его из-под ареста

11 июня 2024, 20:59, ИА Амител

Аяз Шабутдинов / Фото: You-Tube

На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел. Как сообщает ТАСС, об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении блогеру срока ареста.

По словам стороны обвинения, Шабутдинова обвиняют в совершении 75 корыстных тяжких преступлений. Вдобавок к ним возбуждено еще пять дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет.

Защита блогера просит смягчить своему доверителю меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Напомним, что ранее суд уже продлевал срок содержания Шабутдинова под стражей. Кроме того, на его счета и имущества, а также на имущество сообщника, директора "Like центра" Василия Алексеева, наложили арест на общую сумму до 100 млн рублей.