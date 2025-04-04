НОВОСТИОбщество

В палату к лежащему в коме Паше Технику пригласили священника

Бывшая жена артиста рассказала, что утешительных прогнозов по его здоровью пока нет

04 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео
Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео

В палату рэпера Паши Техника, лежащего в коме в тайском госпитале, пригласили священника. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на бывшую жену музыканта Еву Карицкую.

"Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные", – рассказала Карицкая в своем Telegram-канале.

Бывшая супруга музыканта добавила, что для улучшения состояния его необходимо перевести в другую больницу, однако из-за подключения к ЭКМО это затруднительно.

Также стало известно, что менеджер артиста привез для него лекарства. Уточняется, что тайские врачи начали менять лечение, исходя из рекомендаций российского специалиста.

Напомним, рэпер Паша Техник попал в больницу 27 марта, когда находился в Таиланде. Что он делал в этой стране, информации нет. По одной из версий, просто отдыхал, по другой – проходил лечение от наркозависимости. Тайские медики диагностировали у музыканта множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Сейчас жизнь исполнителя поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 

Версии, из-за чего музыкант мог впасть в кому, очень разные. В окружении артиста заявили, что его могли намеренно отравить. А друг рэпера Лука Сафронов, который побывал у него в палате, считает, что он мог отравиться сосисками. Также широко разошлась версия, что Техник отравился кратомом – напитком с психоактивным веществом, запрещенным в России и популярным в Таиланде.

Паша Техник / Фото: кадр из программы

Что известно о состоянии Паши Техника, который лежит в коме в тайском госпитале?

Близкие рэпера собрали необходимую сумму на лечение, но перевезти его в Россию пока невозможно
НОВОСТИОбщество

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Комментарии 18

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Гость

10:36:38 04-04-2025

Зачем нам новости про Пашу и Тиграна? Достойных, о которых нужно в новостях писать, нет в этой стране?

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Провансаль

13:23:16 04-04-2025

Большинство из достойных уехали

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Гость

10:44:12 04-04-2025

Священник-то какой? Буддийский или католический?

  6 Нравится
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Гость

11:01:49 04-04-2025

Гость (10:44:12 04-04-2025) Священник-то какой? Буддийский или католический?... равин

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Гость

14:40:03 04-04-2025

Гость (10:44:12 04-04-2025) Священник-то какой? Буддийский или католический?... Пастафарианский

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Элен без ребят

11:03:19 04-04-2025

он еще и верующий? Оо

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Гость

11:15:47 04-04-2025

все равно в рай не пустят

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Гость

13:15:09 04-04-2025

Гость (11:15:47 04-04-2025) все равно в рай не пустят... А куда его? В аду мы живем.

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45445445

11:36:57 04-04-2025

Что пропагандировал - то и получил. Нёс в мир плохое - мир вернул плохое ему.

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Павел

12:00:38 04-04-2025

Человек всю жизнь употреблял всякие запрещенные вещества, гробил себя всеми силами.. А сейчас почему-то он в новостях, он достоин чтобы про него писать? Такие люди у нас важны сейчас?

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Гость

12:58:14 04-04-2025

Павел (12:00:38 04-04-2025) Человек всю жизнь употреблял всякие запрещенные вещества, гр... ...Такие люди у нас важны сейчас?...
Да!

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Гость

13:31:33 04-04-2025

Вот Паша бы удивился)))

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Гость

15:42:35 04-04-2025

по другой – проходил лечение от наркозависимости ------- вот это больше на правду похоже. Также, как Дмитрий Марьянов от алкоголизма полечился...

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Юс

17:47:38 04-04-2025

На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и нас держит в курсе. Третья(!) заметка за день.

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Гость

20:32:14 04-04-2025

Юс (17:47:38 04-04-2025) На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и н... Ну в принципе я сама виновата что плачу за интернет))

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Юс

22:30:20 04-04-2025

Юс (17:47:38 04-04-2025) На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и н... Уже четвёртая появилась...ждём пятую. Бред!

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Юс

15:27:16 05-04-2025

Юс (22:30:20 04-04-2025) Уже четвёртая появилась...ждём пятую. Бред!... Ещё четыре появились... про президента реже пишут.

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Гость

22:14:49 04-04-2025

Гость (13:15:09 04-04-2025) А куда его? В аду мы живем.... Потеснитесь.

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