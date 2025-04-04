Бывшая жена артиста рассказала, что утешительных прогнозов по его здоровью пока нет

04 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Паша Техник / Фото: кадр с канала "Макарена" на VK Видео

В палату рэпера Паши Техника, лежащего в коме в тайском госпитале, пригласили священника. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на бывшую жену музыканта Еву Карицкую.

"Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные", – рассказала Карицкая в своем Telegram-канале.

Бывшая супруга музыканта добавила, что для улучшения состояния его необходимо перевести в другую больницу, однако из-за подключения к ЭКМО это затруднительно.

Также стало известно, что менеджер артиста привез для него лекарства. Уточняется, что тайские врачи начали менять лечение, исходя из рекомендаций российского специалиста.

Напомним, рэпер Паша Техник попал в больницу 27 марта, когда находился в Таиланде. Что он делал в этой стране, информации нет. По одной из версий, просто отдыхал, по другой – проходил лечение от наркозависимости. Тайские медики диагностировали у музыканта множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Сейчас жизнь исполнителя поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Версии, из-за чего музыкант мог впасть в кому, очень разные. В окружении артиста заявили, что его могли намеренно отравить. А друг рэпера Лука Сафронов, который побывал у него в палате, считает, что он мог отравиться сосисками. Также широко разошлась версия, что Техник отравился кратомом – напитком с психоактивным веществом, запрещенным в России и популярным в Таиланде.