В палату к лежащему в коме Паше Технику пригласили священника
Бывшая жена артиста рассказала, что утешительных прогнозов по его здоровью пока нет
04 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
В палату рэпера Паши Техника, лежащего в коме в тайском госпитале, пригласили священника. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на бывшую жену музыканта Еву Карицкую.
"Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные", – рассказала Карицкая в своем Telegram-канале.
Бывшая супруга музыканта добавила, что для улучшения состояния его необходимо перевести в другую больницу, однако из-за подключения к ЭКМО это затруднительно.
Также стало известно, что менеджер артиста привез для него лекарства. Уточняется, что тайские врачи начали менять лечение, исходя из рекомендаций российского специалиста.
Напомним, рэпер Паша Техник попал в больницу 27 марта, когда находился в Таиланде. Что он делал в этой стране, информации нет. По одной из версий, просто отдыхал, по другой – проходил лечение от наркозависимости. Тайские медики диагностировали у музыканта множественные поражения: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром. Сейчас жизнь исполнителя поддерживается при помощи аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).
Версии, из-за чего музыкант мог впасть в кому, очень разные. В окружении артиста заявили, что его могли намеренно отравить. А друг рэпера Лука Сафронов, который побывал у него в палате, считает, что он мог отравиться сосисками. Также широко разошлась версия, что Техник отравился кратомом – напитком с психоактивным веществом, запрещенным в России и популярным в Таиланде.
10:36:38 04-04-2025
Зачем нам новости про Пашу и Тиграна? Достойных, о которых нужно в новостях писать, нет в этой стране?
13:23:16 04-04-2025
Большинство из достойных уехали
10:44:12 04-04-2025
Священник-то какой? Буддийский или католический?
11:01:49 04-04-2025
Гость (10:44:12 04-04-2025) Священник-то какой? Буддийский или католический?... равин
14:40:03 04-04-2025
Гость (10:44:12 04-04-2025) Священник-то какой? Буддийский или католический?... Пастафарианский
11:03:19 04-04-2025
он еще и верующий? Оо
11:15:47 04-04-2025
все равно в рай не пустят
13:15:09 04-04-2025
Гость (11:15:47 04-04-2025) все равно в рай не пустят... А куда его? В аду мы живем.
11:36:57 04-04-2025
Что пропагандировал - то и получил. Нёс в мир плохое - мир вернул плохое ему.
12:00:38 04-04-2025
Человек всю жизнь употреблял всякие запрещенные вещества, гробил себя всеми силами.. А сейчас почему-то он в новостях, он достоин чтобы про него писать? Такие люди у нас важны сейчас?
12:58:14 04-04-2025
Павел (12:00:38 04-04-2025) Человек всю жизнь употреблял всякие запрещенные вещества, гр... ...Такие люди у нас важны сейчас?...
Да!
13:31:33 04-04-2025
Вот Паша бы удивился)))
15:42:35 04-04-2025
по другой – проходил лечение от наркозависимости ------- вот это больше на правду похоже. Также, как Дмитрий Марьянов от алкоголизма полечился...
17:47:38 04-04-2025
На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и нас держит в курсе. Третья(!) заметка за день.
20:32:14 04-04-2025
Юс (17:47:38 04-04-2025) На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и н... Ну в принципе я сама виновата что плачу за интернет))
22:30:20 04-04-2025
Юс (17:47:38 04-04-2025) На амике кто-то очень пристально следит за этим нариком, и н... Уже четвёртая появилась...ждём пятую. Бред!
15:27:16 05-04-2025
Юс (22:30:20 04-04-2025) Уже четвёртая появилась...ждём пятую. Бред!... Ещё четыре появились... про президента реже пишут.
22:14:49 04-04-2025
Гость (13:15:09 04-04-2025) А куда его? В аду мы живем.... Потеснитесь.