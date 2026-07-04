В парке "Изумрудный" в Барнауле открыли площадку для выездных свадебных церемоний

К поздравлениям присоединился директор Фонда имущества Алтайского края и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев

04 июля 2026, 22:20, ИА Амител

Фото: Управление юстиции Алтайского края

В преддверии Дня семьи, любви и верности в барнаульском парке "Изумрудный" состоялась первая торжественная церемония на новой площадке для выездной регистрации брака. В этот день здесь официально появились сразу три новые семьи. Как сообщили в Управлении юстиции Алтайского края, свои отношения зарегистрировали пары Феопентовых, Свириденковых и Мальковых.

Особым моментом церемонии стало поздравление супругов Ковалевых, которые прожили в браке уже 65 лет. Владимир Пантелеевич и Людмила Николаевна пожелали молодоженам сохранить любовь, взаимопонимание и всегда идти по жизни вместе.

Начальник Управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова отметила, что проведение торжественных регистраций накануне Дня семьи, любви и верности уже стало доброй традицией региона.

«Сегодня в Алтайском крае стало еще на три семьи больше. Вот уже несколько лет подряд накануне Дня семьи, любви и верности в нашем регионе проводятся торжественные регистрации заключения брака. Дорогие молодожены, вы сегодня создали свои семьи и стали частью красивой и доброй традиции. Пусть впереди у вас будет много счастливых и радостных мгновений, которые вы разделите друг с другом», — поздравила молодоженов Оксана Грохотова.

К поздравлениям присоединился директор Фонда имущества Алтайского края и руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев. Он пожелал молодым семьям благополучия, взаимопонимания и крепкого союза, а также выразил надежду, что вскоре они будут гулять по парку уже с детьми.