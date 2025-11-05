НОВОСТИОбщество

В Подмосковье девушка вытащила бабушку из-под колес приближающейся электрички. Видео

Пользователи соцсетей называют девушку "настоящим ангелом-хранителем"

05 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

На железнодорожной станции Болшево в Подмосковье девушка спасла пожилую женщину, которая едва не попала под электричку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случайно попал на видео – запись сделал велосипедист, стоявший напротив перехода через пути. На кадрах видно, как бабушка спокойно идет по настилу, не реагируя на приближающийся поезд. В последний момент девушка, стоявшая рядом, замечает опасность и буквально вырывает пенсионерку из-под колес – за секунду до того, как мимо проносится состав.

Очевидцы отмечают, что все произошло мгновенно. Если бы не решительность спасительницы, трагедии было бы не избежать. Видео быстро разошлось по соцсетям, пользователи называют девушку "настоящим ангелом-хранителем".

Комментарии 4

Гость

08:18:11 05-11-2025

Девушка - ангел, а вот как обозвать бабку и всех перед ней прошедших на красный свет?

Гость

08:32:24 05-11-2025

провалился замысел бабки - ну кто просил то

Гость

10:59:21 05-11-2025

Гость (08:32:24 05-11-2025) провалился замысел бабки - ну кто просил то... А как провалился замысел кинооператора! Девушка испортила кадр.

Гость

13:33:53 05-11-2025

Девушка реально Ангел-спаситель для бабули. А эти зеваки смотрели, которые вообще рядом стояли? Или моя хата с краю, а там всё огнем гори

