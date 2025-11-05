В Подмосковье девушка вытащила бабушку из-под колес приближающейся электрички. Видео

Пользователи соцсетей называют девушку "настоящим ангелом-хранителем"

05 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

На железнодорожной станции Болшево в Подмосковье девушка спасла пожилую женщину, которая едва не попала под электричку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случайно попал на видео – запись сделал велосипедист, стоявший напротив перехода через пути. На кадрах видно, как бабушка спокойно идет по настилу, не реагируя на приближающийся поезд. В последний момент девушка, стоявшая рядом, замечает опасность и буквально вырывает пенсионерку из-под колес – за секунду до того, как мимо проносится состав.

Очевидцы отмечают, что все произошло мгновенно. Если бы не решительность спасительницы, трагедии было бы не избежать. Видео быстро разошлось по соцсетям, пользователи называют девушку "настоящим ангелом-хранителем".

