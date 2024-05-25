В пункт временного размещения для жителей Затона записались 89 человек
В ближайшие дни ожидается подтопление прибрежных территорий в микрорайоне
25 мая 2024, 14:02, ИА Амител
В пункт временного размещения на базе школы № 1 Барнаула предварительно записалось 89 жителей Затона, сказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
Всего площадка рассчитана на 100 человек. Здесь уже подготовили кровати, постельные принадлежности, комнату матери и ребенка, место приема пищи.
Как отметил Драчев, на 24 мая в Затоне частично подтопило 22 участка и три участка дорог. "По предварительному прогнозу, уровень воды в реке Оби должен стабилизироваться", – добавил он.
На заседании паводковой комиссии замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер также рассказал о прогнозе прохождения второй волны весеннего половодья на территории города. По его словам, ожидается стабилизация уровня воды без существенных спадов, так как в верховьях прогнозируются дожди.
"С 27 мая прогнозируются очень сильные осадки по всему водосбору реки Оби, заметнее осадки будут в горах, которые могут дать повышение уровня воды", – сказал специалист.
В то же время, по данным Западно-Сибирского УГМС, 26 мая уровень воды в Оби в районе Барнаула увеличится до 545-590 см при опасной отметке 560 см. Возможно подтопление прибрежных территорий в Затоне.
С 21 мая в микрорайоне действует режим "повышенной готовности". В населенном пункте работает оперативная группа МЧС.
07:40:12 26-05-2024
Когда жители города Барнаула пишут гневные посты о необходимости расселения граждан с территорий, которые топит с завидной регулярностью вместо постоянных денежных компенсаций, выплачиваемых после каждого подтопления, жители Затона, не желающие от туда переезжать пишут, что всё в общем -то хорошо и их не особо топит. Но судя по количеству записавшихся в пункты временного размещения (а часть людей наверняка разъехалась по родным) проблема всё -же есть. Как деньги получать так проблема есть, а как переселяться - всё хорошо.
06:57:52 27-05-2024
И вашим, и нашим.
11:57:04 27-05-2024
Ну, наконец-то! А то боялись, что не затопит и останемся без компенсации.