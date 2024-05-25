В пункт временного размещения для жителей Затона записались 89 человек

В ближайшие дни ожидается подтопление прибрежных территорий в микрорайоне

25 мая 2024, 14:02, ИА Амител

Въезд в Затон / Фото: barnaul.org

В пункт временного размещения на базе школы № 1 Барнаула предварительно записалось 89 жителей Затона, сказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Всего площадка рассчитана на 100 человек. Здесь уже подготовили кровати, постельные принадлежности, комнату матери и ребенка, место приема пищи.

Как отметил Драчев, на 24 мая в Затоне частично подтопило 22 участка и три участка дорог. "По предварительному прогнозу, уровень воды в реке Оби должен стабилизироваться", – добавил он.

ПВР для жителей Затона / Фото: "Вечерний Барнаул"

На заседании паводковой комиссии замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер также рассказал о прогнозе прохождения второй волны весеннего половодья на территории города. По его словам, ожидается стабилизация уровня воды без существенных спадов, так как в верховьях прогнозируются дожди.

"С 27 мая прогнозируются очень сильные осадки по всему водосбору реки Оби, заметнее осадки будут в горах, которые могут дать повышение уровня воды", – сказал специалист.

В то же время, по данным Западно-Сибирского УГМС, 26 мая уровень воды в Оби в районе Барнаула увеличится до 545-590 см при опасной отметке 560 см. Возможно подтопление прибрежных территорий в Затоне.

С 21 мая в микрорайоне действует режим "повышенной готовности". В населенном пункте работает оперативная группа МЧС.