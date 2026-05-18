В районе Барнаула продолжает подниматься уровень воды в Оби

Рост уровня воды возле Барнаула продолжается с 12 мая

18 мая 2026, 18:33, ИА Амител

Вид на Обь / Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

В Барнауле продолжает подниматься уровень воды в реке Оби. По состоянию на утро 18 мая он достиг 485 сантиметров над нулем водомерного поста при критической отметке в 540 сантиметров.

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, за последние сутки вода в Оби в окрестностях краевого центра поднялась еще на один сантиметр.

По данным гидрологов, рост уровня воды возле Барнаула продолжается с 12 мая. При этом на других реках Алтайского края обстановка пока остается стабильной.

На фоне подъема воды 17 мая в микрорайоне Затон закрыли движение на остров Шубинский. Ограничения будут действовать до улучшения паводковой ситуации.