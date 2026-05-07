Слияние Пивоварки и Барнаулки. Как выглядит место встречи двух главных малых рек города

Тайный и уютный уголок микрорайона Булыгино

07 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Место слияние рек Пивоварки и Барнаулки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле есть места, спрятанные от суетливого центра, где городские реки встречаются, чтобы дальше продолжить путь к Оби уже вместе. Одно из них – точка слияния Пивоварки и Барнаулки рядом с микрорайоном Булыгино. Фотокорреспондент amic.ru заглянул в этот тихий уголок и запечатлел его неспешный быт.

Здесь, в низине у частного сектора, раскинулась уютная полянка, которую местные жители явно облюбовали для отдыха на природе. Во время прогулки нам встретился одинокий рыбак: он сосредоточенно закидывал удочку прямо в месте встречи двух рек и, кажется, совсем не замечал городского шума вдали.

Две реки – две разные судьбы



Барнаулка – настоящая "путешественница". Она берет начало в ленточном бору из Зеркального озера в Шипуновском районе и тянется более чем на 200 километров, проходя через цепочку озер и значительную часть Алтайского края. Именно она дала название нашему городу, а затем впадает в Обь в районе Речного вокзала, у подножия ЖК "Аквамарин".

Пивоварка – чисто городская "жительница". Ее современный исток находится на территории парка "Юбилейный", хотя раньше река начиналась чуть дальше – в районе улиц Попова и Гущина. Сейчас те озера уже утрачены. Эта небольшая речка петляет через промзоны и жилые кварталы, скрывая в самом центре Барнаула настоящую достопримечательность – Пивоварский водопад под железнодорожными путями на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

Встретившись в Булыгино, реки бегут дальше через исторический центр, чтобы затем раствориться в водах Оби. Смотрите в нашем фоторепортаже, как выглядит этот "секретный" перекресток двух малых рек Барнаула.