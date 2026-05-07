Слияние Пивоварки и Барнаулки. Как выглядит место встречи двух главных малых рек города
Тайный и уютный уголок микрорайона Булыгино
07 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле есть места, спрятанные от суетливого центра, где городские реки встречаются, чтобы дальше продолжить путь к Оби уже вместе. Одно из них – точка слияния Пивоварки и Барнаулки рядом с микрорайоном Булыгино. Фотокорреспондент amic.ru заглянул в этот тихий уголок и запечатлел его неспешный быт.
Здесь, в низине у частного сектора, раскинулась уютная полянка, которую местные жители явно облюбовали для отдыха на природе. Во время прогулки нам встретился одинокий рыбак: он сосредоточенно закидывал удочку прямо в месте встречи двух рек и, кажется, совсем не замечал городского шума вдали.
Барнаулка – настоящая "путешественница". Она берет начало в ленточном бору из Зеркального озера в Шипуновском районе и тянется более чем на 200 километров, проходя через цепочку озер и значительную часть Алтайского края. Именно она дала название нашему городу, а затем впадает в Обь в районе Речного вокзала, у подножия ЖК "Аквамарин".
Пивоварка – чисто городская "жительница". Ее современный исток находится на территории парка "Юбилейный", хотя раньше река начиналась чуть дальше – в районе улиц Попова и Гущина. Сейчас те озера уже утрачены. Эта небольшая речка петляет через промзоны и жилые кварталы, скрывая в самом центре Барнаула настоящую достопримечательность – Пивоварский водопад под железнодорожными путями на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.
Встретившись в Булыгино, реки бегут дальше через исторический центр, чтобы затем раствориться в водах Оби. Смотрите в нашем фоторепортаже, как выглядит этот "секретный" перекресток двух малых рек Барнаула.
10:00:38 07-05-2026
Приятно читать, очень добрый текст, написано с душой.
10:10:55 07-05-2026
Фото красивые и текст приятно было прочитать, хорошо написано. Спасибо.
10:14:35 07-05-2026
в детстве с братом купались в этом месте,тогда там прям песочный пляжик был
10:42:03 07-05-2026
Настала пора построить в том месте ЖК "Устье Пивоварки". Современные сорокаэтажные высотки на расстоянии пяти метров друг от друга украсят родной город и позволят миллиону семей улучшить свои условия жизни на пятачке 50 на 50 метров.
11:45:44 07-05-2026
Гость (10:42:03 07-05-2026) Настала пора построить в том месте ЖК "Устье Пивоварки". Сов... Вы забыли упомянуть 4 парковочных гостевых места у сорокаэтажки. Они важны и нужны.
11:50:44 07-05-2026
слиянье двух великих сибирских рек.
12:48:40 07-05-2026
Рыбак собрался есть рыбу из Пивоварки? Ну удачи ему...