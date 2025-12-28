В Республике Алтай введен карантин по пастереллезу из-за болезни скота

В Онгудайском районе временно запретили ввоз и вывоз животных, кормов и молочной продукции после выявления инфекции

28 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Онгудайском районе Республики Алтай введен ветеринарный карантин из-за выявления пастереллеза у крупного рогатого скота. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, очаги инфекции обнаружены в хозяйствах сел Бичикту-Боом и Каракол.

В связи с этим на территории района временно запрещены ввоз и вывоз сельскохозяйственных животных, кормов, молока и молочной продукции. Также введен запрет на охоту. Основная задача, по словам председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, – локализовать очаги и не допустить распространения болезни за пределы района.

Ветеринарные службы проводят усиленный осмотр поголовья, а также запланировали дополнительную вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота. Владельцам животных рекомендовано перевести скот на стойловое содержание для минимизации рисков. Все профильные службы региона работают в режиме повышенной готовности.