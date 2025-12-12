Новый очаг бешенства выявили в поселке Татьяновка Алтайского края

Населенный пункт будет под карантином два месяца

12 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Очаг бешенства выявили в Благовещенском районе Алтайского края. Об этом свидетельствует указ о введении карантина на официальном портале правовой информации.

«Определить неблагополучным пунктом по бешенству пос. Татьяновка Благовещенского района», – говорится в документе.

Обнаружили вирус на территории личного подсобного хозяйства. Карантин в поселке продлится два месяца. За этот период нужно отправить на убой всех животных, которые могли подцепить инфекцию, и уничтожить трупы заболевших зверей.

Еще два случая бешенства зарегистрировали накануне: в административных границах Барнаула – поселке Бельмесево, и в Покровке Первомайского района (30 км от краевой столицы), пишет "Толк".

Всего в 2025 году в Алтайском крае было выявлено 26 эпизодов бешенства. Возможно, причина в том, что лисы в последнее время стали чаще выходить в населенные пункты.