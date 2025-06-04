В режиме ожидания. Низкий спрос "уронил" цены на частные дома в пригороде Барнаула

Компании готовы продавать объекты ниже себестоимости, чтобы реализовать активы

04 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Частный дом в пригородном поселке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость частных домов в барнаульском пригороде стремительно падает. Застройщики, пережив бешеный ажиотаж, столкнулись с "непродажами": число сделок резко упало, дома ждут покупателей полгода и более. Чтобы выжить, компании снижают цены до себестоимости строительства и даже ниже, уходя в минус. Однако такой шаг – вынужденная мера, которая позволяет застройщикам переждать кризисный период. Сколько стоят загородные дома и почему, несмотря на спад продаж, в пригороде появляются новые поселки – в материале amic.ru.

Рынок без инструментов

Ввод частных домов в Алтайском крае продолжает расти. По информации "Дом.рф", с января по апрель 2025 года в регионе построили 308 тыс. квадратных метров индивидуальных объектов. Однако эта динамика – отголоски начатых в прошлом году проектов. Эксперты рынка отмечают: строить (особенно на продажу) стали объективно меньше. Сейчас компании стремятся распродать объекты, которые уже готовы.

Но продаются дома долго. Причем интерес к рынку есть – люди по-прежнему хотят жить на земле, за городом, в окружении природы. Однако число сделок по продаже минимально за последние годы.

Как сообщили amic.ru риелторы, сейчас срок принятия решения у покупателей (от обращения до сделки) колоссально вырос. Во многом это произошло из-за снижения финансовых возможностей: практически перестала работать сельская ипотека (новые условия программы сделали ее недоступной для большинства барнаульцев), трансформировалась и стала малодоступной семейная ипотека, а "обычные" кредиты на строительство и покупку дома сейчас выдают под 26–32%.

К адекватным ценам

Сейчас некоторые застройщики (особенно некрупные) готовы "в моменте" снизить стоимость дома на миллион рублей, если видят заинтересованных покупателей, отмечает руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.

"В прошлом году амбициозные застройщики говорили, что дома площадью 80–90 "квадратов" будут продавать за 11 млн рублей. В этом – даже за восемь не могут продать. Сейчас мы видим проекты за 7,5 млн рублей, а за наличный расчет – все 6,5 млн рублей. Мы возвращаемся к адекватным ценам", – считает эксперт.

Частные дома – это продукт, стоимость которого формируется не только из цены материалов и рабочей силы, но и покупательского спроса. Есть интерес – дома дорожают, нет – дешевеют. При этом малоэтажные застройщики более гибкие, более мобильные и готовы быстро реагировать на изменения рынка. Для них продать дом с большой скидкой выгоднее, чем иметь "бетонный" актив.

Эксперты объясняют: непроданный объект – это замороженный актив. По сути – деньги, которыми предприниматель не может пользоваться, направлять на другие проекты, закупать материалы для следующих домов, инвестировать в развитие и т.д. Кроме того, ожидающие продажи дома нужно еще и содержать. Что также ложится дополнительной статьей расходов на компанию.

Не успели

Интересна и другая тенденция: в условиях низких продаж одни компании (которые год-два и более развивают коттеджные поселки) снижают цены, устраивают акции и скидки. Другие фирмы уже в условиях кризиса выводят на рынок новые проекты, новые ЖК.

Дмитрий Дворядкин объясняет: эти микрорайоны начали формировать на пике ажиотажного спроса. Разумеется, сейчас там практически нет продаж. И что в ближайшее время будет с этими проектами – вопрос открытый.

"На подготовку участка к массовой застройке уходит не один год. Тогда инвесторы считали, что с рынком будет все нормально, а если спрос чуть снизится, всегда можно сделать скидку. Никто не предполагал, что все остановится в ноль", – говорит эксперт.

Сейчас некоторые компании, дабы вообще выжить, рассматривают строительство в Горном Алтае, Бийске, Белокурихе. Эти рынки девелоперов не интересовали, когда были обеспечены объемами в Барнауле и пригороде. Однако ситуация меняется.

"Раньше компании говорили, что не поедут в другие города и регионы, если требуется построить один-три дома. Теперь даже гараж в Бийске готовы строить", – отмечает Дмитрий Дворядкин.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время количество застройщиков в малоэтажном сегменте значительно сократится: работать при низких продажах готовы не все. И отчасти это хорошо: рынок "очистится" от мелких "шабашников", которые возводили на продажу дома сомнительного качества.