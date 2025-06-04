В режиме ожидания. Низкий спрос "уронил" цены на частные дома в пригороде Барнаула
Компании готовы продавать объекты ниже себестоимости, чтобы реализовать активы
04 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Стоимость частных домов в барнаульском пригороде стремительно падает. Застройщики, пережив бешеный ажиотаж, столкнулись с "непродажами": число сделок резко упало, дома ждут покупателей полгода и более. Чтобы выжить, компании снижают цены до себестоимости строительства и даже ниже, уходя в минус. Однако такой шаг – вынужденная мера, которая позволяет застройщикам переждать кризисный период. Сколько стоят загородные дома и почему, несмотря на спад продаж, в пригороде появляются новые поселки – в материале amic.ru.
Рынок без инструментов
Ввод частных домов в Алтайском крае продолжает расти. По информации "Дом.рф", с января по апрель 2025 года в регионе построили 308 тыс. квадратных метров индивидуальных объектов. Однако эта динамика – отголоски начатых в прошлом году проектов. Эксперты рынка отмечают: строить (особенно на продажу) стали объективно меньше. Сейчас компании стремятся распродать объекты, которые уже готовы.
Но продаются дома долго. Причем интерес к рынку есть – люди по-прежнему хотят жить на земле, за городом, в окружении природы. Однако число сделок по продаже минимально за последние годы.
Как сообщили amic.ru риелторы, сейчас срок принятия решения у покупателей (от обращения до сделки) колоссально вырос. Во многом это произошло из-за снижения финансовых возможностей: практически перестала работать сельская ипотека (новые условия программы сделали ее недоступной для большинства барнаульцев), трансформировалась и стала малодоступной семейная ипотека, а "обычные" кредиты на строительство и покупку дома сейчас выдают под 26–32%.
К адекватным ценам
Сейчас некоторые застройщики (особенно некрупные) готовы "в моменте" снизить стоимость дома на миллион рублей, если видят заинтересованных покупателей, отмечает руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.
"В прошлом году амбициозные застройщики говорили, что дома площадью 80–90 "квадратов" будут продавать за 11 млн рублей. В этом – даже за восемь не могут продать. Сейчас мы видим проекты за 7,5 млн рублей, а за наличный расчет – все 6,5 млн рублей. Мы возвращаемся к адекватным ценам", – считает эксперт.
Частные дома – это продукт, стоимость которого формируется не только из цены материалов и рабочей силы, но и покупательского спроса. Есть интерес – дома дорожают, нет – дешевеют. При этом малоэтажные застройщики более гибкие, более мобильные и готовы быстро реагировать на изменения рынка. Для них продать дом с большой скидкой выгоднее, чем иметь "бетонный" актив.
Эксперты объясняют: непроданный объект – это замороженный актив. По сути – деньги, которыми предприниматель не может пользоваться, направлять на другие проекты, закупать материалы для следующих домов, инвестировать в развитие и т.д. Кроме того, ожидающие продажи дома нужно еще и содержать. Что также ложится дополнительной статьей расходов на компанию.
Не успели
Интересна и другая тенденция: в условиях низких продаж одни компании (которые год-два и более развивают коттеджные поселки) снижают цены, устраивают акции и скидки. Другие фирмы уже в условиях кризиса выводят на рынок новые проекты, новые ЖК.
Дмитрий Дворядкин объясняет: эти микрорайоны начали формировать на пике ажиотажного спроса. Разумеется, сейчас там практически нет продаж. И что в ближайшее время будет с этими проектами – вопрос открытый.
"На подготовку участка к массовой застройке уходит не один год. Тогда инвесторы считали, что с рынком будет все нормально, а если спрос чуть снизится, всегда можно сделать скидку. Никто не предполагал, что все остановится в ноль", – говорит эксперт.
Сейчас некоторые компании, дабы вообще выжить, рассматривают строительство в Горном Алтае, Бийске, Белокурихе. Эти рынки девелоперов не интересовали, когда были обеспечены объемами в Барнауле и пригороде. Однако ситуация меняется.
"Раньше компании говорили, что не поедут в другие города и регионы, если требуется построить один-три дома. Теперь даже гараж в Бийске готовы строить", – отмечает Дмитрий Дворядкин.
Эксперты предполагают, что в ближайшее время количество застройщиков в малоэтажном сегменте значительно сократится: работать при низких продажах готовы не все. И отчасти это хорошо: рынок "очистится" от мелких "шабашников", которые возводили на продажу дома сомнительного качества.
09:25:10 04-06-2025
Снижение цен - это очень хорошо для населения.
Снижайте цены на коммуналку, продукты, автомобили.
Тогда население будет покупать.
11:08:22 04-06-2025
454 (09:25:10 04-06-2025) Снижение цен - это очень хорошо для населения.Снижайте ц... Нельзя снизить цену ниже себестоимости.
Застройщики обанкротятся, налоги не заплатят, рабочие пойдут на улицу, конкурировать за ваше рабочее место - вам оно надо?
11:54:16 04-06-2025
Гость (11:08:22 04-06-2025) Нельзя снизить цену ниже себестоимости.Застройщики обанк...
Так же можно сказать, что нельзя продавать по цене, за которую не покупают. Поймите, себестоимость, которую определили вы исходя из своих затрат, это ваша проблема в рыночной экономике. Вполне возможно, что у других продающих аналогичный товар или услугу, себестоимость будет сильно ниже. А продавать вам нужно по рыночной цене, то есть той, которую определяет спрос, а не ваша хотелка. Хотите выжить, снижайте себестоимость. Для чего повышайте эффективность производства, ищите новых поставщиков смежников, работайте над логистикой, а не тупо повышайте цену, потому что вам повысили...
12:10:59 04-06-2025
Гость (11:54:16 04-06-2025) Так же можно сказать, что нельзя продавать по цене, за к... к тому же эффект мультипликации: к примеру, ваши дома по 8 млн купят, точнее могут купить 10 человек, то есть, вы зарабатываете 80 млн вы снижаете до 6, у вас покупают 100 человек, ваш доход 600...
12:21:39 04-06-2025
Гость (11:54:16 04-06-2025) Так же можно сказать, что нельзя продавать по цене, за к... На колбасу, тушенку, масло, вам уже снизили себестоимость - вы рады? Кушаете за обе щеки самое дешевое? Или качество тоже хочется?
Ладно, сами скоро все поймете.
13:18:28 04-06-2025
Гость (12:21:39 04-06-2025) На колбасу, тушенку, масло, вам уже снизили себестоимость - ...
Я надеюсь, что вы всё-таки поймёте. Снижение спроса, как на продукты питания, так и сферу строительства, напрямую связан с ростом благосостояния, о котором нам еженедельно напоминают СМИ. Причина та, о которой нельзя говорить, надеюсь то же понимаете. Но если с продуктами можно снижать производство и одновременно повышать цену, оставаясь рентабельными, то со строительством это сейчас не работает. Население, у которого растёт благосостояние, начинает думать и отказываться от самых затратных и менее необходимых вещей. Как вы понимаете, от продуктов всё равно не откажутся, а от "красивой загородной жизни" в первую очередь. Ну, и ещё раз, если вы считаете что ваша себестоимость конкурентная на рынке, то у вас не должно быть проблем, даже сейчас. В противном случае, мой пост выше.
14:47:20 04-06-2025
Гость (13:18:28 04-06-2025) Я надеюсь, что вы всё-таки поймёте. Снижение спроса, как... Специально для вас, на Авито сейчас завал предложений красивых "домов" за миллион-полтора. Ну как домов - деревянных будок для человека. Их производители снизили себестоимость, оптимизировали производство, всё по вашим заветам. Рынок работает, не переживайте. Но вам от этого легче не станет.
15:49:51 04-06-2025
Гость (14:47:20 04-06-2025) Специально для вас, на Авито сейчас завал предложений красив...
Вы так ничего и не поняли. Жаль. Во-первых, для меня ничего на Авито нет, потому что не надо мне. Во-вторых, вы путаете оптимизацию с рекламным надувательством и почему то считаете, что я именно это имел в виду. Вы ошибаетесь. В-третьих, вы никак не можете понять, что ваш качественный продукт не пользуется спросом, потому что благосостояние клиентов, на которых вы рассчитывали, выросло ниже плинтуса. В-четвёртых, если вы не предвидели этого ещё лет 5 назад, когда начала раздуваться ипотечная финансовая пирамида по американскому сценарию, это ваша проблема. В-пятых, сейчас ещё нет кризиса, пузырь не лопнул, его разрыв искусственно сдерживает государство, которое сознательно пошло по этому пути. В-шестых, как только нужные люди в достаточной мере выйдут в кэш, пузырь лопнет и будет настоящий кризис...
12:37:44 04-06-2025
Гость (11:54:16 04-06-2025) Так же можно сказать, что нельзя продавать по цене, за к... Вот из такой логики и строят из ...на и палок, лишь бы себестоимость снизить, т.к. покупашки на 90% тупенькие. Цена на первом месте, качество материалов, инфраструктура и перспектива на втором
13:35:05 04-06-2025
Гость (12:37:44 04-06-2025) Вот из такой логики и строят из ...на и палок, лишь бы себес...
А ваша логика вообще труднообъяснима. Переводя ваш язвительный сарказм на человеческий язык получается, что вы строите дома в перспективном месте, из качественных материалов, с имеющейся инфраструктурой, коммуникациями... и у вас нет спроса! Смотрите, какие нехорошие у нас покупатели, они идут шалаши покупать, которые на миллион дешевле вашего продают. Ну, вы когда строите на продажу, как планируете? Какой у вас бизнес-план? Где вы собираетесь брать покупателей? Продаете, к примеру, вы свою сарайку за 6 миллионов рублей. У нас в АК средняя, даже не медианная, ЗП озвучивается в районе 60 тысяч. 6000000/60000=100 месяцев/12=8.33 года это если всё это время не есть и не пить, не одеваться, не оплачивать коммуналку и пр. То есть не жить, а если жить, то ваша сарайка вообще не может быть оплачена никогда. Так на каких покупателей рассчитывали вы, когда строили свою сарайку на продажу? Поймите, кризис ещё даже не начался, а вы уже жалуетесь.
12:08:59 04-06-2025
Гость (11:08:22 04-06-2025) Нельзя снизить цену ниже себестоимости.Застройщики обанк... распродажи для чего устраивают по всему миру? для сбыта продукции.
09:26:05 04-06-2025
ну у людей мозг появляться начал.
вот в то, что на фоте, еще нужно половину от покупной цены вбухать, чтобы жить там как-то по человечески.
и это при том, что кроме ЛЭП там ничего нет и никогда не будет
10:04:28 04-06-2025
Гость (09:26:05 04-06-2025) ну у людей мозг появляться начал.вот в то, что на фоте,... но перспектива есть, что позитивно.
09:37:58 04-06-2025
ну это ожидаемо. наконец-то разум проснулся
09:59:24 04-06-2025
зачем нужны эти недострои в полях на выселках?
10:17:35 04-06-2025
Гость (09:59:24 04-06-2025) зачем нужны эти недострои в полях на выселках?... Ну как зачем? Чтобы потом здесь ныть - дорог нееееет, автобусов неееет, школ нееееет, магазинов нееееет!))
10:26:44 04-06-2025
Гость (10:17:35 04-06-2025) Ну как зачем? Чтобы потом здесь ныть - дорог нееееет, автобу... кстати, туда можно зоолюбов выслать.
10:57:07 04-06-2025
Гость (10:17:35 04-06-2025) Ну как зачем? Чтобы потом здесь ныть - дорог нееееет, автобу...
Детсадов нееет, поликлиник нееет, воды летом нееет, электричество то есть, то нееет, когда есть напряжение 160-180В. Люди даже не понимают, что красивые картинки с улыбающимися людьми на фоне домиков - это РЕКЛАМА, а их как жертв просто кидают. Осознав через время, что остались в "своей", приобретенной в ипотеку или рассрочку, "избушке на курьих ножках" они не в состоянии тянуть даже её текущее содержание и погашать долг. Не говоря уже о каком то развитии. А ещё до работы, как правило, не доехать ... хорошая транспортная доступность из рекламы в жизни оказалась одной дорогой по одной полосе в каждую сторону с постоянной пробкой на 1.5-2 часа в лучшем случае. А вернувшись "отдохнувшим" после трудового дня в "свою" избушку, ты замечаешь, что крыша потекла, отмостка отошла, плитка отскочила, выгребная яма полная, после дождя потоп, зимой снегом завалило, собака голодная, кошка голодная, всем от тебя что-то надо, а ты ведь "отдохнувший" только с работы, на которой тебе заплатили "медианную" зарплату по стране, а по телевизору сказали что ты средний класс и по потребительской возможности мы на почётном третьем месте. Сделав всё и раздав всем что хотели, ты счастливый идешь в огород или...
06:38:13 05-06-2025
Гость (10:57:07 04-06-2025) Детсадов нееет, поликлиник нееет, воды летом нееет, элек... за то, всё свое с огорода, экологически чистое, да
13:27:40 04-06-2025
Гость (09:59:24 04-06-2025) зачем нужны эти недострои в полях на выселках?... Соседей нет , только лай собак со всех сторон по ночам.
11:28:32 04-06-2025
уходя в минус - в рыночной экономике такого нет и не может быть.. Просто сегодня рыночная цена не такая, как три дня назад, поэтому получаешь денежку по сегодняшнему курсу (!) и работаешь (не ждешь!) дальше.. делаешь выводы на более быструю или эффективную выгоду.. Если долги, увы надо банкротиться и прощать всем..
11:39:02 04-06-2025
Я сейчас читаю воспоминания о детстве старика из Егорьевского раиона. Там вообще ничего изначально не было до 1940 года. Ни дорог ни электричества. Экзамен на трактриста он не сдал и готовился дома. Мать его с товарищем гоняла из за того что на всякую блажь он керосин жгет по ночам. И огород у них был 80 соток. Он с 5 лет за лошадью с плугом ходил пахал, отца на все не хватало а вы тут дорогу им асфальтовую дай, лектричество чтоб не колебалось дай, то дай се дай. Сам все поднять должен еще и стране продукт дать
17:23:54 04-06-2025
майор (11:39:02 04-06-2025) Я сейчас читаю воспоминания о детстве старика из Егорьевског... динозавров ещё вспомни
11:54:08 04-06-2025
Какие 6,5 миллиона, если красная цена тому что они строят от силы миллиона 2. Пусть умерят свои хотелки. И про себестоимость свои сказки себе оставьте, в минус они уходят, ага. Раздули ценовой пузырь как и с ценами на квартиры, теперь пожинайте плоды.
12:25:11 04-06-2025
Гость (11:54:08 04-06-2025) Какие 6,5 миллиона, если красная цена тому что они строят от... Так постройте за 2 - продадите за 6, наваритесь.
15:26:09 04-06-2025
Гость (12:25:11 04-06-2025) Так постройте за 2 - продадите за 6, наваритесь.... Дак вы так и строите, даже не за 2, а за 1 от силы, а продаете за 10. Точнее пытаетесь впарить
15:37:34 04-06-2025
Гость (15:26:09 04-06-2025) Дак вы так и строите, даже не за 2, а за 1 от силы, а продае... Так постройте за миллион, и продайте за пять - с руками оторвут. 400% прибыльность предлагаю, вам мало? Что не нравится, почему все минусуют?
15:48:23 04-06-2025
Гость (15:37:34 04-06-2025) Так постройте за миллион, и продайте за пять - с руками отор... Так в том то и дело, что и за 5 ваша халупа из г ... и палок никому не нужна. Зачем мне вбухивать свои средства в такой явный обман покупателя ? Я если делаю, то делаю хорошо, а не то что вы ляпаете.
12:41:49 04-06-2025
Зачем нужны эти хибары за конский ценник? Лай собак, визг триммеров, музыка от гуляющих соседей? Ну хочешь дом выходного дня? Купи дачу и кайфуй. Лезть в чигери, в дом без всего, особенно с детьми - верх глупости
15:09:48 04-06-2025
Гость (12:41:49 04-06-2025) Зачем нужны эти хибары за конский ценник? Лай собак, визг тр... Тоже самое можно слышать живя в квартире со всеми удобствами) Лай соседских собак, топот соседей за стеной или этажом выше, крики детей на детской площадке под окнами, и даже звук триммера когда управляшка косит газоны возле дома
16:36:32 04-06-2025
Гость (12:41:49 04-06-2025) Зачем нужны эти хибары за конский ценник? Лай собак, визг тр... Так думает взрослое поколение, выросшее в хибарах с сортиром на улице. Собственно безрукие и ленивые.
12:57:43 04-06-2025
Что за чушь? Ажиотаж на жильё как был, так и есть, а цена только растет! Хорошо, если бы было так, как написано, но увы - нет((((
13:54:27 04-06-2025
Сегодня можно купить хороший дом за копейки. Но жить там нельзя.
15:08:43 04-06-2025
дальше - падение цен на квартиры
16:15:50 04-06-2025
гость (15:08:43 04-06-2025) дальше - падение цен на квартиры... пока мечтаете, они подорожают еще сильнее. коттеджи - баловство и хотелки. квартиры - необходимая база.
16:24:43 04-06-2025
гость (15:08:43 04-06-2025) дальше - падение цен на квартиры... Пока едут мигранты-причины понятны, падения на квартиры можно не ожидать. Да и цены заправляют не застройщики, а власть, и их банки
10:24:37 11-06-2025
Живу в деревне. Школа есть, садик есть, сетевые магазины есть, поликлиника есть, дороги есть, проблем с водой и электричеством нет, в ближайшее время ждём газ. До работы 10 минут пешком. Зарплаты на жизнь хватает. Так что завидуете жители человейников.