В результате ДТП с перевертышем в Барнауле пострадала женщина
За рулем опрокинувшегося автомобиля находился 19-летний водитель, однако помощь понадобилась не ему
08 февраля 2025, 12:50, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Вечером 7 февраля в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.
Как сообщили в Госавтоинспекции, около 21:50 водитель Daewoo Matiz, 63-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Audi A8, которым управлял 19-летний водитель. В результате столкновения Audi опрокинулась.
"В результате ДТП получила травмы пассажир автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1957 года рождения, ей оказана медицинская помощь", – рассказали в ГАИ.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
18:30:59 08-02-2025
таких стариков уже нельзя за руль
20:28:50 08-02-2025
Гость (18:30:59 08-02-2025) таких стариков уже нельзя за руль...
Где старик-то? В 63 года? Совсем что ли уже?
21:44:11 08-02-2025
Гость (20:28:50 08-02-2025) Где старик-то? В 63 года? Совсем что ли уже?... А кто он? Юноша?
06:57:04 10-02-2025
Гость (21:44:11 08-02-2025) А кто он? Юноша?... он даже не пенсионер
08:16:28 10-02-2025
Гость (21:44:11 08-02-2025) А кто он? Юноша?... и не поспоришь
07:44:09 10-02-2025
Гость (18:30:59 08-02-2025) таких стариков уже нельзя за руль... ты думаешь,тебе никогда не будет 63? наверное,не доживешь...
08:29:05 10-02-2025
Вот так рушатся базовые знания механики твёрдых тел... полутонный Матиз накернил и положил на спину двухтонную восьмёрку Ауди...