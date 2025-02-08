НОВОСТИПроисшествия

В результате ДТП с перевертышем в Барнауле пострадала женщина

За рулем опрокинувшегося автомобиля находился 19-летний водитель, однако помощь понадобилась не ему

08 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 7 февраля в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 21:50 водитель Daewoo Matiz, 63-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Audi A8, которым управлял 19-летний водитель. В результате столкновения Audi опрокинулась.

"В результате ДТП получила травмы пассажир автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1957 года рождения, ей оказана медицинская помощь", – рассказали в ГАИ.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Место происшествия / Фото: t.me/vkurse22

Неизвестный водитель скрылся с места жесткого ДТП с перевертышем в Барнауле

Автомобиль, с которым он столкнулся, наехал на препятствие и опрокинулся
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

18:30:59 08-02-2025

таких стариков уже нельзя за руль

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Гость

20:28:50 08-02-2025

Гость (18:30:59 08-02-2025) таких стариков уже нельзя за руль...
Где старик-то? В 63 года? Совсем что ли уже?

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Гость

21:44:11 08-02-2025

Гость (20:28:50 08-02-2025) Где старик-то? В 63 года? Совсем что ли уже?... А кто он? Юноша?

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Гость

06:57:04 10-02-2025

Гость (21:44:11 08-02-2025) А кто он? Юноша?... он даже не пенсионер

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Гость

08:16:28 10-02-2025

Гость (21:44:11 08-02-2025) А кто он? Юноша?... и не поспоришь

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Гость

07:44:09 10-02-2025

Гость (18:30:59 08-02-2025) таких стариков уже нельзя за руль... ты думаешь,тебе никогда не будет 63? наверное,не доживешь...

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Гость

08:29:05 10-02-2025

Вот так рушатся базовые знания механики твёрдых тел... полутонный Матиз накернил и положил на спину двухтонную восьмёрку Ауди...

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