В результате ДТП с перевертышем в Барнауле пострадала женщина

За рулем опрокинувшегося автомобиля находился 19-летний водитель, однако помощь понадобилась не ему

08 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 7 февраля в Барнауле на улице Малахова произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции, около 21:50 водитель Daewoo Matiz, 63-летний мужчина, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Audi A8, которым управлял 19-летний водитель. В результате столкновения Audi опрокинулась.

"В результате ДТП получила травмы пассажир автомобиля Daewoo Matiz, женщина 1957 года рождения, ей оказана медицинская помощь", – рассказали в ГАИ.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.