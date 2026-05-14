Теперь учитывают службу в добровольческих формированиях

14 мая 2026, 13:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Правительство изменило правила начисления пенсий за выслугу лет для участников контртеррористических операций (КТО) и боевых действий. Теперь дни службы в добровольческих формированиях будут засчитываться как два или три, в зависимости от ситуации. Это касается военнослужащих, сотрудников полиции, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии, пишет РИА Новости.

«По новым правилам периоды службы в добровольческих отрядах будут учитываться в выслуге лет для военных пенсий. В некоторых случаях это будет происходить в льготном порядке. Например, если доброволец активно участвовал в боевых действиях, один день его службы будет засчитываться за три. Также в выслугу лет будет включено время, проведенное в госпитале после ранений, контузий или увечий, полученных во время службы», — сообщает издание.

Для участников КТО на территориях с особым режимом один день службы будет засчитываться как два. Это правило будет действовать с момента введения режима КТО до его отмены. Время, проведенное на лечении после ранений или увечий, полученных в ходе таких операций, также будет учитываться в двойном размере.

Уточнены правила учета выслуги лет для военных прокуроров. Теперь им будет засчитываться время, когда их служба в прокуратуре была приостановлена из-за мобилизации или контракта в тот же период. Также в выслугу лет будет включаться время, когда прокурорская служба была приостановлена, если в этот период сотрудник выполнял задачи Вооруженных сил или Росгвардии как доброволец.

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