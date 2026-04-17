В ГД назвали сроки повышения военных пенсий

Индексация должна компенсировать инфляционные процессы и поддержать уровень жизни бывших военнослужащих

17 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
С 1 октября в России произойдет индексация военных пенсий. Уровень индексации на данный момент составляет 4%, но точная цифра будет известна в сентябре, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий уточнил, что индексация коснется не только пенсионеров Минобороны, но и тех, кто получает пенсии по линии других силовых ведомств.

Он напомнил, что военные пенсии индексируются иначе, чем страховые и социальные, и зависят от изменения денежного довольствия военнослужащих. В бюджете на 2026 год уже заложен размер индексации в 4%, хотя в 2025 году перед предыдущей индексацией правительство увеличило эту цифру.

«Пока мы ориентируемся на индекс в 4%, и с 1 октября все военные пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии. Что будет с военными пенсиями в этом году, покажет время и сентябрь», — заключил Нилов.

Гость

19:10:54 17-04-2026

К военным ластится "Дума", резонно опасаясь мятежа именно с их стороны (гражданские мямли за жабры её не схватят!)...

Вежливый Человек

22:17:29 17-04-2026

Как будет опубликовано официально порадуемся, а пока это вилами по воде писано

