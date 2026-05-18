В РФ предложили считать молодежью людей в возрасте до 39 лет включительно
Расширение возрастных рамок может повлиять на программы поддержки молодежи, включая жилищные и образовательные льготы
18 мая 2026, 13:30, ИА Амител
Возрастные границы молодежи в стране стоит расширить до 39 лет, утверждает главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева. Это заключение связано с демографическими изменениями, в том числе с ростом продолжительности жизни, что меняет представления о молодости, заявила она в беседе с ТАСС.
«Процесс старения в России происходит медленнее, чем ожидалось, что позволяет людям сохранять активность и привлекательность на более длительный срок. Это объясняется улучшением медицинского обслуживания, повышением уровня жизни и развитием технологий в области гериатрии», — отметила она.
Также Ткачева указывает, что увеличение продолжительности жизни дает людям больше возможностей для получения образования, освоения новых навыков и карьерного роста. Сегодня в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, что отражает современные демографические и социальные условия, заключила гериатр.
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13:36:35 18-05-2026
Мне уже 75, но в душе я молод! Правда ноги вот ходить отказываются и на погоду то "лапы болят, то хвост отваливается" , а так то ещё огого!
14:15:42 18-05-2026
Змей (13:36:35 18-05-2026) Мне уже 75, но в душе я молод! Правда ноги вот ходить отказы... Мне уже 108 лет, а в душе я моложе тебя потому что свистеть не мешки ворочить!
13:36:41 18-05-2026
В РФ предложили считать молодежью людей в возрасте до 39 лет включительно
Расширение возрастных рамок может повлиять на программы поддержки молодежи, включая жилищные и образовательные льготы
А вот у меня другое мнение. Это чтобы пенсионеров считали не с 65 ,а с 75 чтобы до гробовой доски люди работали.
13:36:47 18-05-2026
надо сделать 60, а потом и 75! Помирать молодыми будем, недожив до старости...
14:16:34 18-05-2026
Гость (13:36:47 18-05-2026) надо сделать 60, а потом и 75! Помирать молодыми будем, недо... На пенсию надо выходить в 21 год, потому что первые 20 лет жизни самые трудные для мужчины.
13:42:01 18-05-2026
а кашкой манной с маслицем работодатель их не должен завтракать?
14:19:25 18-05-2026
Просто болеть стало дорого , все следят за здоровьем , но эти отрапортуют , что это их заслуга , качество мед. Обслуживания улучшилось. Все хорошо!
14:59:24 18-05-2026
Даже на картинке одного молодого человека не хватает.
15:04:37 18-05-2026
Как вы думаете к чему заводяд эти разговоры - да просто повышение пенсионного возраста наверное планируют
молодым зачем пенсию то платить?
15:07:51 18-05-2026
"«Процесс старения в России происходит медленнее, чем ожидалось, что позволяет людям сохранять активность и привлекательность на более длительный срок. Это объясняется улучшением медицинского обслуживания, повышением уровня жизни и развитием технологий в области гериатрии», — отметила она."--------- Интересно, когда эта кукла на кладбище заходила...
15:33:55 18-05-2026
в 39- ты молодежь, а в 40 - уже на работу брать не хотят, типа старые. Вот как поменять мнение не только тех, кто принимает такие решения, но и тех, кто принимает решение о приеме на работу. Столкнулась с такой проблемой как раз в 39 лет. Сейчас мне уже 48 лет. Работаю на руководящей должности. Выгляжу молодо (объективно), но что делать с цифрой в паспорте? )))))) Менталитет работодателя за это время не поменялся, нужно 25-30 лет и опыт лет 20 )))))
22:01:10 18-05-2026
Гость (15:33:55 18-05-2026) в 39- ты молодежь, а в 40 - уже на работу брать не хотят, ти... Мне тоже 48, выгляжу молодо (субъективно, я же не женщина))) только голова седая, а краситься чет стесняюсь)))
07:57:23 19-05-2026
настоящий возраст человека определяется биологическим возрастом, а не хотелками чиновников - возможностью деторождения, то есть состоянием гормональной системы организма человека. Сейчас мужчины уже в среднем возрасте от 30 и выше не могут зачать ребёнка. Да и женщины за редким исключением не могут и не хотят рождать детей. Они уже в среднем возрасте старики. А зачем старикам дети, им уже самим помощь нужна.
08:08:40 19-05-2026
Тогда и ипотеку по программе "молодая семья" надо до 40 лет давать!