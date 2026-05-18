Расширение возрастных рамок может повлиять на программы поддержки молодежи, включая жилищные и образовательные льготы

18 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Возрастные границы молодежи в стране стоит расширить до 39 лет, утверждает главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева. Это заключение связано с демографическими изменениями, в том числе с ростом продолжительности жизни, что меняет представления о молодости, заявила она в беседе с ТАСС.

«Процесс старения в России происходит медленнее, чем ожидалось, что позволяет людям сохранять активность и привлекательность на более длительный срок. Это объясняется улучшением медицинского обслуживания, повышением уровня жизни и развитием технологий в области гериатрии», — отметила она.

Также Ткачева указывает, что увеличение продолжительности жизни дает людям больше возможностей для получения образования, освоения новых навыков и карьерного роста. Сегодня в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, что отражает современные демографические и социальные условия, заключила гериатр.

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