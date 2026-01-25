Ученые назвали способ снизить риск смерти

Оказалось, физическая активность должна быть разнообразной

25 января 2026, 14:57, ИА Амител

Здоровье и красота. Девушка / Фото: drobotdean на Freepik

Разнообразие видов физической активности может быть важнее для долголетия, чем просто большой общий объем нагрузок. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 110 тысяч человек за 30 лет, результаты опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Исследование учитывало не только общее количество, но и разнообразие активностей – от ходьбы и бега до силовых тренировок и работы в саду. Анализ показал, что люди, регулярно сочетавшие несколько разных видов нагрузок, имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто выполнял сопоставимый по времени, но однотипный комплекс упражнений.

Связь между активностью и долголетием оказалась нелинейной. Наибольшая польза наблюдалась при уровне около 20 MET-часов в неделю (эквивалент нескольких часов умеренных или интенсивных нагрузок), а дальнейшее увеличение объема не давало существенных дополнительных преимуществ для снижения риска смерти.

Ученые подчеркивают важность сочетания аэробных, силовых и умеренных нагрузок. Такой разнообразный подход, соответствующий реальному образу жизни, может быть более устойчивым и полезным для здоровья в долгосрочной перспективе.

Ранее британские исследователи создали экспериментальный тест, позволяющий спрогнозировать вероятность смерти человека от медицинских причин в ближайшие пять и десять лет.