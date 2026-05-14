Аналитики прогнозируют, что до конца года цены на бензин могут вырасти на 1–1,5 рубля за литр, на дизель — на 2–3 рубля

14 мая 2026, 16:40, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российские автозаправочные станции (АЗС) несут убытки при продаже бензина марки АИ-92. Каждый литр этого топлива приносит около 84 копеек убытка. В то же время АИ-95 приносит прибыль примерно 47 копеек на литр, а дизельное топливо — 3,68 рубля, говорится в исследовании компании "ОМТ Консалт", опубликованном в газете "Известия".

Эксперты проанализировали финансовую деятельность АЗС с начала года, уделив внимание маржинальности, операционным расходам и рентабельности продаж.

Средняя маржинальность российских АЗС:

АИ-92 — 7,5 рубля за литр;

АИ-95 — 8,9 рубля за литр;

дизельное топливо — 12,1 рубля за литр.

«Доходность АЗС может показаться привлекательной, но рентабельность продаж нужно оценивать с учетом операционных расходов, которые в среднем составляют 8,4 рубля за литр», — сообщили в компании.

Исследование выявило, что рентабельность продаж АИ-95 остается невысокой, АИ-92 — даже отрицательной, тогда как дизельное топливо показывает достаточную рентабельность.

«На рентабельность АЗС влияет высокая закупочная цена топлива на мелкооптовом рынке. Экспорт тоже оказывает давление на стоимость АИ-92», — подчеркнул Ильдар Тимерьянов, руководитель направления моторного топлива компании.

По оценкам рынка, в первом квартале до запрета на экспорт было вывезено около 1 миллиона тонн АИ-92. Экспорт АИ-95 за тот же период составил всего 80 тысяч тонн.

С января по май стоимость АИ-92 в мелком опте выросла на 8,8% — с 71 747 до 78 080 рублей за тонну. Цена на АИ-95 увеличилась на 6,7% — с 78 639 до 83 926 рублей за тонну.

Эксперты "ОМТ Консалт" прогнозируют, что с мая по декабрь 2026 года розничные цены на бензин вырастут на 1,5 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 3 рубля. С начала года цены на АИ-92 повысились на 2,47%, на АИ-95 — на 2,45%, на дизельное топливо — на 1,64%. Это ниже уровня инфляции, который на 20 апреля 2026 года составлял 5,7%.

Компания отмечает, что в сезон повышенного спроса ситуация останется стабильной благодаря мерам в топливно-энергетическом комплексе. Розничный бизнес также поддерживают сопутствующие товары и услуги на АЗС, которые приносят около 3,7–4,1% от общей выручки.