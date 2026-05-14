В России продажи бензина АИ-92 стали убыточными из-за высоких оптовых цен
Аналитики прогнозируют, что до конца года цены на бензин могут вырасти на 1–1,5 рубля за литр, на дизель — на 2–3 рубля
14 мая 2026, 16:40, ИА Амител
Российские автозаправочные станции (АЗС) несут убытки при продаже бензина марки АИ-92. Каждый литр этого топлива приносит около 84 копеек убытка. В то же время АИ-95 приносит прибыль примерно 47 копеек на литр, а дизельное топливо — 3,68 рубля, говорится в исследовании компании "ОМТ Консалт", опубликованном в газете "Известия".
Эксперты проанализировали финансовую деятельность АЗС с начала года, уделив внимание маржинальности, операционным расходам и рентабельности продаж.
Средняя маржинальность российских АЗС:
- АИ-92 — 7,5 рубля за литр;
- АИ-95 — 8,9 рубля за литр;
- дизельное топливо — 12,1 рубля за литр.
«Доходность АЗС может показаться привлекательной, но рентабельность продаж нужно оценивать с учетом операционных расходов, которые в среднем составляют 8,4 рубля за литр», — сообщили в компании.
Исследование выявило, что рентабельность продаж АИ-95 остается невысокой, АИ-92 — даже отрицательной, тогда как дизельное топливо показывает достаточную рентабельность.
«На рентабельность АЗС влияет высокая закупочная цена топлива на мелкооптовом рынке. Экспорт тоже оказывает давление на стоимость АИ-92», — подчеркнул Ильдар Тимерьянов, руководитель направления моторного топлива компании.
По оценкам рынка, в первом квартале до запрета на экспорт было вывезено около 1 миллиона тонн АИ-92. Экспорт АИ-95 за тот же период составил всего 80 тысяч тонн.
С января по май стоимость АИ-92 в мелком опте выросла на 8,8% — с 71 747 до 78 080 рублей за тонну. Цена на АИ-95 увеличилась на 6,7% — с 78 639 до 83 926 рублей за тонну.
Эксперты "ОМТ Консалт" прогнозируют, что с мая по декабрь 2026 года розничные цены на бензин вырастут на 1,5 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 3 рубля. С начала года цены на АИ-92 повысились на 2,47%, на АИ-95 — на 2,45%, на дизельное топливо — на 1,64%. Это ниже уровня инфляции, который на 20 апреля 2026 года составлял 5,7%.
Компания отмечает, что в сезон повышенного спроса ситуация останется стабильной благодаря мерам в топливно-энергетическом комплексе. Розничный бизнес также поддерживают сопутствующие товары и услуги на АЗС, которые приносят около 3,7–4,1% от общей выручки.
16:45:40 14-05-2026
"из-за высоких оптовых цен" - так снижайте высокие оптовые цены. Ваш Капитан Очевидность.
16:54:42 14-05-2026
Граждане с пониманием отнесутся к повышению стоимости топлива, ведь все понимают непростую ситуацию
17:35:40 14-05-2026
нужно немного подождать,это спикулянты.мы их найдём
18:15:16 14-05-2026
В России не убыточно работать депутатом и воровать из бюджета
19:03:42 14-05-2026
Употребление в данном случае слова «убыточными» является свинством по отношению к населению. А выплаты родившимся в арабских эмиратах тоже являются убыточными?
19:22:30 14-05-2026
Бред
20:21:26 14-05-2026
Ага, бедные несчастные. В убыток себе всё
22:51:38 14-05-2026
дорожный налог с топлива уберите как обещали а то какое то кидалово с которым все давно смерились.
12:49:02 15-05-2026
Гость (22:51:38 14-05-2026) дорожный налог с топлива уберите как обещали а то какое то к... Точно, и налог оставили и в топливо акзиц дополнительный включили, а сколько вранья было перед его вводом, якобы вводится для того чтобы отменить транспортный налог, чтобы тот кто много ездит и много тратит бензина, платил больше. В итоге двойной налог получился и все счастливы кроме населения, с которого все эти шкуры и снимаются