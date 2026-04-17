Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 13%

За март бензин вырос в цене всего на 1,8%

17 апреля 2026, 11:01, ИА Амител

В Алтайском крае за март 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 1,8%, а на дизельное топливо — на 1,2%, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 61,04 рубля, АИ-95 — 64,22 рубля, дизельного топлива — 78,34 рубля.

Самые высокие цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо зафиксированы в Бийске: литр стоил 65,19 рубля, 69,12 рубля и 79,81 рубля соответственно. Литр АИ-98 дороже всего продавали в Белокурихе — за 88,85 рубля.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с amic.ru оценил перспективу падения цены на бензин из-за событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что топливо "дешевле не станет, но выгода будет".