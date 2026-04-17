НОВОСТИЭкономика

Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 13%

За март бензин вырос в цене всего на 1,8%

17 апреля 2026, 11:01, ИА Амител

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае за март 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 1,8%, а на дизельное топливо — на 1,2%, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 61,04 рубля, АИ-95 — 64,22 рубля, дизельного топлива — 78,34 рубля.

Самые высокие цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо зафиксированы в Бийске: литр стоил 65,19 рубля, 69,12 рубля и 79,81 рубля соответственно. Литр АИ-98 дороже всего продавали в Белокурихе — за 88,85 рубля.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с amic.ru оценил перспективу падения цены на бензин из-за событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что топливо "дешевле не станет, но выгода будет".

Экономика Алтайский край цены Топливо

Комментарии 11

Avatar Picture
Медведь-шатун

12:38:17 17-04-2026

Это все что нужно знать о величине реальной инфляции....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:36:03 17-04-2026

Медведь-шатун (12:38:17 17-04-2026) Это все что нужно знать о величине реальной инфляции.... ... инфляция же больше?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

13:28:03 17-04-2026

Кому из правительства спасибо сказать, а? Партии "Единая Россия"?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:38 17-04-2026

Нам всё время рассказывают, что подорожание ГСМ будет в пределах инфляции! Телевизор и новости постоянно вещают об этом. По данным Росстата и Банка России, годовая инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6%.
Разъяснения будут? В 2026 году так же будет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:55:36 17-04-2026

Гость (13:46:38 17-04-2026) Нам всё время рассказывают, что подорожание ГСМ будет в пред... будет хуже

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

14:51:28 17-04-2026

Мусик (13:55:36 17-04-2026) будет хуже... Кому?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:22 17-04-2026

Внимательный из Б (14:51:28 17-04-2026) Кому? ...
Нам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:09 17-04-2026

Забота партии ЕР. Когда у людей уже действительно лопнет терпение.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:29 17-04-2026

Дорожант бензин - дорожает всё.
(Нас бы Набиуллина почитала, много нового узнала про инфляцию)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:25 17-04-2026

Гость (15:06:29 17-04-2026) Дорожант бензин - дорожает всё. (Нас бы Набиуллина почит... Она все прекрасно знает, но у неё начальник Владимир Владимирович Путин - зачем вам машины, когда нет дорог?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:43 17-04-2026

нефть никому не нужна, из за блокировок, дешевеет вот и хотят втридорога со своих взять выручку. (

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров