Бензин в Алтайском крае за год подорожал почти на 13%
За март бензин вырос в цене всего на 1,8%
17 апреля 2026, 11:01, ИА Амител
В Алтайском крае за март 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 1,8%, а на дизельное топливо — на 1,2%, сообщает Алтайкрайстат.
По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 61,04 рубля, АИ-95 — 64,22 рубля, дизельного топлива — 78,34 рубля.
Самые высокие цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо зафиксированы в Бийске: литр стоил 65,19 рубля, 69,12 рубля и 79,81 рубля соответственно. Литр АИ-98 дороже всего продавали в Белокурихе — за 88,85 рубля.
Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с amic.ru оценил перспективу падения цены на бензин из-за событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что топливо "дешевле не станет, но выгода будет".
12:38:17 17-04-2026
Это все что нужно знать о величине реальной инфляции....
13:36:03 17-04-2026
... инфляция же больше?
13:28:03 17-04-2026
Кому из правительства спасибо сказать, а? Партии "Единая Россия"?
13:46:38 17-04-2026
Нам всё время рассказывают, что подорожание ГСМ будет в пределах инфляции! Телевизор и новости постоянно вещают об этом. По данным Росстата и Банка России, годовая инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,6%.
Разъяснения будут? В 2026 году так же будет?
13:55:36 17-04-2026
будет хуже
14:51:28 17-04-2026
Кому?
18:32:22 17-04-2026
Нам
Нам
14:42:09 17-04-2026
Забота партии ЕР. Когда у людей уже действительно лопнет терпение.
15:06:29 17-04-2026
Дорожант бензин - дорожает всё.
(Нас бы Набиуллина почитала, много нового узнала про инфляцию)))
18:00:25 17-04-2026
Она все прекрасно знает, но у неё начальник Владимир Владимирович Путин - зачем вам машины, когда нет дорог?
16:07:43 17-04-2026
нефть никому не нужна, из за блокировок, дешевеет вот и хотят втридорога со своих взять выручку. (