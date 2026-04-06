Эксперт назвал способ снизить цены на бензин в России
Временные меры вроде запрета экспорта бензина дают краткосрочный эффект
06 апреля 2026, 15:37, ИА Амител
Биржевые и розничные цены на топливо в России могут снизиться в долгосрочной перспективе, если увеличить минимальный объем продаж бензина через биржу с нынешних 15 до 50%, заявил эксперт по энергетике Кирилл Родионов в беседе с РИА Новости.
Весной цены на бензин и дизельное топливо на бирже выросли из-за ожидаемого увеличения спроса в сезон. Основной причиной стало повышение потребности аграриев в топливе перед началом посевной кампании.
Родионов отметил, что на данный момент через биржу продается лишь 15% месячного объема производства бензина.
«Для устойчивого снижения цен необходимо довести этот показатель до 50%. Увеличение доступности топлива на бирже приведет к снижению биржевых цен, что отразится на розничных ценах. Таким образом, повышение норматива продаж до 50% является наиболее эффективным решением», — подчеркнул аналитик.
Чтобы стабилизировать цены на топливо и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка, власти России ввели временный запрет на экспорт бензина. Для производителей этот запрет действует с 2 апреля по 31 июля, а для остальных участников рынка он был введен в начале года и действует до той же даты, отметил Родионов.
В результате этих мер биржевые цены на бензин начали снижаться. За неделю средняя стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже упала на 3,4%, а марки АИ-95 — на 2,2%.
15:43:24 06-04-2026
Плохой эксперт!, 1 с чего надо начать снизить акцизы - поубавить аппетиты государства....только не надо мне петь про дырявый бюджет...
15:58:59 06-04-2026
17:04:10 06-04-2026
" Увеличение доступности топлива на бирже приведет к снижению биржевых цен"-----------В СССР биржи не было, а бензина было выше крыши. Позор, нефтяная держава, не может обеспечить потребности страны. Причину знают все и не надо суда приплетать аграриев.
17:37:56 06-04-2026
А 2. Надо уменьшить аппетиты олигархата. Эти две составляющие приведут цену бензина ближе к себестоимости.
18:08:32 06-04-2026
Аналитик рассуждая о цене бензина не приводит структуру этой цены, что ставт под сомненение его профессионализм.