Временные меры вроде запрета экспорта бензина дают краткосрочный эффект

06 апреля 2026, 15:37, ИА Амител

Бензин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Биржевые и розничные цены на топливо в России могут снизиться в долгосрочной перспективе, если увеличить минимальный объем продаж бензина через биржу с нынешних 15 до 50%, заявил эксперт по энергетике Кирилл Родионов в беседе с РИА Новости.

Весной цены на бензин и дизельное топливо на бирже выросли из-за ожидаемого увеличения спроса в сезон. Основной причиной стало повышение потребности аграриев в топливе перед началом посевной кампании.

Родионов отметил, что на данный момент через биржу продается лишь 15% месячного объема производства бензина.

«Для устойчивого снижения цен необходимо довести этот показатель до 50%. Увеличение доступности топлива на бирже приведет к снижению биржевых цен, что отразится на розничных ценах. Таким образом, повышение норматива продаж до 50% является наиболее эффективным решением», — подчеркнул аналитик.

Чтобы стабилизировать цены на топливо и обеспечить приоритетное снабжение внутреннего рынка, власти России ввели временный запрет на экспорт бензина. Для производителей этот запрет действует с 2 апреля по 31 июля, а для остальных участников рынка он был введен в начале года и действует до той же даты, отметил Родионов.

В результате этих мер биржевые цены на бензин начали снижаться. За неделю средняя стоимость бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже упала на 3,4%, а марки АИ-95 — на 2,2%.