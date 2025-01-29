В России военные пенсии дополнительно проиндексируют на 4,5%
Суммы выплат увеличатся в октябре 2025 года
29 января 2025, 15:40, ИА Амител
Помимо запланированной индексации на 9,5%, военные пенсии дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
По словам Картаполова, такие нормы заложили в законе о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты военным пенсионерам с учетом фактического роста цен в 2024 году. Индексацию при этом должны провести задним числом, то есть с 1 января 2025 года. Картаполов сообщил, что правительство России внесет соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов уже в ближайшее время.
"Вместе с тем федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что, как следствие, <…> повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%", – заявил Картаполов.
18:15:00 29-01-2025
Беспристрастный Закон должен быть единым для всех граждан: деление пенсионеров на "белых" (военных) и "чёрных" (гражданских) недопустимо, ибо влечёт индексационную переплату первым за счёт недоплаты вторым!
19:53:19 29-01-2025
У них и так пенсии хорошие.