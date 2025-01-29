В России военные пенсии дополнительно проиндексируют на 4,5%

Суммы выплат увеличатся в октябре 2025 года

29 января 2025, 15:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Помимо запланированной индексации на 9,5%, военные пенсии дополнительно проиндексируют с 1 октября 2025 года на 4,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По словам Картаполова, такие нормы заложили в законе о федеральном бюджете на 2025-2027 годы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты военным пенсионерам с учетом фактического роста цен в 2024 году. Индексацию при этом должны провести задним числом, то есть с 1 января 2025 года. Картаполов сообщил, что правительство России внесет соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов уже в ближайшее время.