В России фиксируют всплеск опасного вида гриппа

У всех заразившихся наблюдаются примерно одинаковые симптомы

11 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

В России отмечается значительное увеличение случаев заражения опасным типом гриппа А. Из-за изменений в вирусе, вакцинация не всегда обеспечивает защиту, а заболевание получило название "пятидневного" из-за быстрого развития и тяжелых симптомов, сообщает Baza.

У всех инфицированных отмечается устойчивая высокая температура тела в пределах 38–40°C, а также сильные мышечные боли. Впоследствии могут возникнуть дополнительные симптомы, такие как рвота, расстройство желудка, насморк и кашель.

Болезнь прогрессирует очень быстро: у взрослых ухудшение самочувствия происходит в течение двух часов, а у детей – всего за 15–30 минут.

В связи с ростом заболеваемости в Государственной Думе было выдвинуто предложение о временном переводе работников офисов на дистанционный формат работы. В Челябинской области введены карантинные меры во всех медицинских организациях из-за распространения гриппа.

Гость

17:45:35 11-12-2025

Гонконгский грипп... Притащили изза бугра. Че дома не сидится? Тащите всякую заразу...

Гость

20:04:43 11-12-2025

Гость (17:45:35 11-12-2025) Гонконгский грипп... Притащили изза бугра. Че дома не сидитс... Это да, столько дерьма натаскали - караул просто, раньше был орви, да грипп лет в 5 раз появлялся, а сейчас бесконечные круглогодичные вирусы неизвестной породы...

Гость

20:01:07 11-12-2025

А что с удалённкой в крае, власти молчат?

