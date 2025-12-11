В России фиксируют всплеск опасного вида гриппа
У всех заразившихся наблюдаются примерно одинаковые симптомы
11 декабря 2025, 17:35, ИА Амител
В России отмечается значительное увеличение случаев заражения опасным типом гриппа А. Из-за изменений в вирусе, вакцинация не всегда обеспечивает защиту, а заболевание получило название "пятидневного" из-за быстрого развития и тяжелых симптомов, сообщает Baza.
У всех инфицированных отмечается устойчивая высокая температура тела в пределах 38–40°C, а также сильные мышечные боли. Впоследствии могут возникнуть дополнительные симптомы, такие как рвота, расстройство желудка, насморк и кашель.
Болезнь прогрессирует очень быстро: у взрослых ухудшение самочувствия происходит в течение двух часов, а у детей – всего за 15–30 минут.
В связи с ростом заболеваемости в Государственной Думе было выдвинуто предложение о временном переводе работников офисов на дистанционный формат работы. В Челябинской области введены карантинные меры во всех медицинских организациях из-за распространения гриппа.
17:45:35 11-12-2025
Гонконгский грипп... Притащили изза бугра. Че дома не сидится? Тащите всякую заразу...
20:04:43 11-12-2025
Гость (17:45:35 11-12-2025) Гонконгский грипп... Притащили изза бугра. Че дома не сидитс... Это да, столько дерьма натаскали - караул просто, раньше был орви, да грипп лет в 5 раз появлялся, а сейчас бесконечные круглогодичные вирусы неизвестной породы...
20:01:07 11-12-2025
А что с удалённкой в крае, власти молчат?