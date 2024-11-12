В России хотят ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

Ограничение Центробанк может ввести с 1 июля 2025 года

12 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.

Причина в том, что за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. При этом на таком большом горизонте заемщики могут столкнуться с непредвиденными проблемами в обслуживании долга, считают в ЦБ.

Ограничение могут ввести с 1 июля 2025 года.