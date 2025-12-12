В России кинотеатры не будут показывать "Аватар 3" в новогодние каникулы

Вместо зарубежных картин в период январских праздников в крупных кинотеатрах сделают ставку на российское кино

12 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Российские кинотеатры не будут показывать фильм "Аватар 3" в новогодние праздники и в период каникул. Как сообщает Cinemaplex со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров, выход картины в российском прокате запланирован только после 15 января.

Как уточняет издание "Чемпионат", Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение полностью приостановить показы голливудских фильмов на время новогодних каникул. Крупнейшие киносети, в том числе "Синема Парк/Формула Кино", "Мираж" и "Мягкий кинотеатр", в праздничные дни будут демонстрировать исключительно фильмы, официально выпущенные в России. В результате зрители не смогут попасть на неофициальные показы таких зарубежных новинок, как "Аватар: Пламя и пепел", "Зверополис 2" и других голливудских релизов.

Вместо зарубежных картин в период январских праздников в крупных кинотеатрах сделают ставку на российское кино. В прокате будут представлены отечественные проекты, включая "Буратино", "Простоквашино" и другие фильмы российского производства.

Ожидается, что неофициальные показы голливудских фильмов вновь начнут появляться в широком прокате после 15 января. До этого времени такие сеансы будут доступны лишь в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.