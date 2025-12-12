В России кинотеатры не будут показывать "Аватар 3" в новогодние каникулы
Вместо зарубежных картин в период январских праздников в крупных кинотеатрах сделают ставку на российское кино
Российские кинотеатры не будут показывать фильм "Аватар 3" в новогодние праздники и в период каникул. Как сообщает Cinemaplex со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров, выход картины в российском прокате запланирован только после 15 января.
Как уточняет издание "Чемпионат", Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение полностью приостановить показы голливудских фильмов на время новогодних каникул. Крупнейшие киносети, в том числе "Синема Парк/Формула Кино", "Мираж" и "Мягкий кинотеатр", в праздничные дни будут демонстрировать исключительно фильмы, официально выпущенные в России. В результате зрители не смогут попасть на неофициальные показы таких зарубежных новинок, как "Аватар: Пламя и пепел", "Зверополис 2" и других голливудских релизов.
Вместо зарубежных картин в период январских праздников в крупных кинотеатрах сделают ставку на российское кино. В прокате будут представлены отечественные проекты, включая "Буратино", "Простоквашино" и другие фильмы российского производства.
Ожидается, что неофициальные показы голливудских фильмов вновь начнут появляться в широком прокате после 15 января. До этого времени такие сеансы будут доступны лишь в небольших кинотеатрах, не входящих в Ассоциацию владельцев кинотеатров.
09:34:55 12-12-2025
Принципиально не надо ходить и все. Пусть сук себе рубят.
09:40:11 12-12-2025
Вот она здоровая конкуренция и выбор зрителя. А не пойдёте на Буратино отключим газ
09:43:06 12-12-2025
Гость (09:40:11 12-12-2025) Вот она здоровая конкуренция и выбор зрителя. А не пойдёте н... Вас никто насильно туда не тащит, не свистите. Кому действительно это интересно - подождут немного, а нытикам предлагаю заткнуться
09:45:22 12-12-2025
Гость (09:40:11 12-12-2025) Вот она здоровая конкуренция и выбор зрителя. А не пойдёте н... Да просто не хотят сильно привлекать внимание правообладателей масштабом воровства.
18:04:14 12-12-2025
Гость (09:45:22 12-12-2025) Да просто не хотят сильно привлекать внимание правообладател... единственный здравый коммент
19:42:12 12-12-2025
Гость (09:45:22 12-12-2025) Да просто не хотят сильно привлекать внимание правообладател... Эти обладатели сами свалили поэтому будем всё тырить как кетайцы
09:44:03 12-12-2025
Эм... А Щелкунчика зарубежного тож показывать не будут? А то там есть и производства Австрии)))
09:53:52 12-12-2025
вот при всем желании - буратину 1975 года сегодняшние смотреть не будут.
и это так.
12:03:50 12-12-2025
Musik (09:53:52 12-12-2025) вот при всем желании - буратину 1975 года сегодняшние смотре... так речь то про новую буратину
09:57:11 12-12-2025
Адреса и расписание кинопремьер небольших кинотеатров, не входящих в ассоциацию в студию! Поддержу рублем смелых прокатчиков.
10:10:22 12-12-2025
Идиоты. Чем сильнее они прогибаются, тем жестче их будут нагибать в будущем.
18:02:57 12-12-2025
Гость (10:10:22 12-12-2025) Идиоты. Чем сильнее они прогибаются, тем жестче их будут наг... интересно, кто. ты что-ли.
10:46:53 12-12-2025
Пусть сами посмотрят на что люди пойдут если будет альтернатива. И все наше кино сейчас вот в индии пусть показывают.
11:00:41 12-12-2025
Вот беда то....и как теперь жить?
11:42:17 12-12-2025
Вообще пофигу, в кинотеатре последний раз лет 5 назад был, дома свой проектор есть)))))
19:44:37 12-12-2025
Гость (11:42:17 12-12-2025) Вообще пофигу, в кинотеатре последний раз лет 5 назад был, д... вай какой люксовый
12:33:18 12-12-2025
всё по готовому снимают, позорище.
13:54:20 12-12-2025
Плюс, если Аватар и Зверополис будут на праздниках в прокате, наши новые буратины и т.д. соберут ровно 0 зрителей. Кому нужны эти поделки?
14:48:13 12-12-2025
Гость (13:54:20 12-12-2025) Плюс, если Аватар и Зверополис будут на праздниках в прокате... Ну Аватар еще куда ни шло, можно глянуть, дома и бесплатно, что я сделаю. Но всякие Зверополисы- это же лютый шлак, как это вообще смотреть можно. Буратино по сравнению с ними - просто мегашедевр кинематографии будет
16:26:28 12-12-2025
Ни кто не пойдет на русские фильмы,потому что их все равно через пару недель будут показывать по телеку или выкинут в торринт,Аватар 3 соберет за день столько прибыли,сколько за неделю русский фильм.Не думают они вообще.
16:38:06 21-12-2025
Юлия (16:26:28 12-12-2025) Ни кто не пойдет на русские фильмы,потому что их все равно ч...
Аватар точно также будет лежать через три дня на торрентах. Тем кто снимает что-то в РФ точно также нужно собирать кассу, поэтому и закрыли просмотр на нг праздники импортного.
16:42:57 21-12-2025
Юлия (16:26:28 12-12-2025) Ни кто не пойдет на русские фильмы,потому что их все равно ч...
Как по мне, так Чебурашка для детей и лучше и полезней какого-то условного Зверополиса, где просто взрослый сценарий оборачивается в мультипликацию И все.
18:05:13 12-12-2025
дело в "Шоу серого экспорта", поэтому - ок. чтоб окно не закрыли. Правильно делают
03:16:10 21-12-2025
Гость (12:33:18 12-12-2025) всё по готовому снимают, позорище. ... Потому что, на новое лучше старых мозгов и фантазии не хватает. Конечно! Что может быть лусше старых советских мультиков!
16:36:17 21-12-2025
Отменят показ импортного просто потому, что нашим нужны сборы в НГ праздники. Это защита своего рынка. Это делается абсолютно во всех странах где есть собственный прокат и не надо гнать лишнего. На торрентах будет абсолютно одинаково лежать и аватар и чебурашка,поэтому кто в принципе не ходит в кинотеатры, тот это все и так посмотрит с небольшой задержкой.