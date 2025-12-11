НОВОСТИОбщество

В России впервые выписали штраф за поиск экстремистских материалов

Мужчине через 15 минут после запроса в интернете позвонили из ФСБ

11 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

20-летнего медбрата из Каменска-Уральского Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за поиск в интернете информации, признанной экстремистской, пишет "Газета.ру".

По словам его адвоката Сергея Барсукова, 24 сентября молодой человек в автобусе искал изображение шеврона запрещенной организации "Азов", и уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ.

Протокол об административном правонарушении составили 6 ноября, и после рассмотрения мировой судья вынес решение о штрафе.

По данным защиты, в полицию на Глухих сообщило "неустановленное лицо".

Этот случай стал первым известным примером привлечения россиянина к ответственности непосредственно за поисковый запрос экстремистских материалов.

Комментарии 10

Avatar Picture
Кхм...

09:42:36 11-12-2025

"Да што вы, этот закон будет работать совсем по-другому! Не стоит волноваться!"
🤣🤣🤣🤣

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:40 11-12-2025

Получается никому нельзя знать как выглядят шевроны врага?
А как тогда бороться с врагами, если не знаешь какие опознавательные знаки они носят и не имеешь права это загуглить?

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:59 11-12-2025

Надо же какого басурмана поймали, а мошенников всяческих поймать не могут.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:45 11-12-2025

Если не гуглить, то в сороковых годах была война с электриками.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:44 11-12-2025

Гость (10:32:45 11-12-2025) Если не гуглить, то в сороковых годах была война с электрика...
Не с электриками, а с Южным Суданом (South Sudan)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:12 11-12-2025

Зло наказано браво ФСБ

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:08 11-12-2025

Отключайте это зло, под названием интернет, и начинайте выпускать газеты.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:05 11-12-2025

Юрий Подоляка часами следит за интернет ресурсами Украины и некоторые материалы даже публикует - ему уже пожизненное дать должны.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:22 11-12-2025

Гость (16:32:05 11-12-2025) Юрий Подоляка часами следит за интернет ресурсами Украины и ... Так мало того! С Путиным встречается, может, Владимиру Владимировичу рассказывает про ересь, которую распространяют бандеровские помойки.
С другой стороны, 20летние падки на всякие запрещенные символы, их надо предостерегать от возможных случайных связей, которые начинаются вроде невинно, а потом затянут в сеть, опутают паутиной...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:34:38 11-12-2025

Позвонили из ФСБ? И чо сказали? Продиктуйте код?

  1 Нравится
Ответить
