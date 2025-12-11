В России впервые выписали штраф за поиск экстремистских материалов
Мужчине через 15 минут после запроса в интернете позвонили из ФСБ
11 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
20-летнего медбрата из Каменска-Уральского Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за поиск в интернете информации, признанной экстремистской, пишет "Газета.ру".
По словам его адвоката Сергея Барсукова, 24 сентября молодой человек в автобусе искал изображение шеврона запрещенной организации "Азов", и уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ.
Протокол об административном правонарушении составили 6 ноября, и после рассмотрения мировой судья вынес решение о штрафе.
По данным защиты, в полицию на Глухих сообщило "неустановленное лицо".
Этот случай стал первым известным примером привлечения россиянина к ответственности непосредственно за поисковый запрос экстремистских материалов.
09:42:36 11-12-2025
"Да што вы, этот закон будет работать совсем по-другому! Не стоит волноваться!"
🤣🤣🤣🤣
09:44:40 11-12-2025
Получается никому нельзя знать как выглядят шевроны врага?
А как тогда бороться с врагами, если не знаешь какие опознавательные знаки они носят и не имеешь права это загуглить?
10:31:59 11-12-2025
Надо же какого басурмана поймали, а мошенников всяческих поймать не могут.
10:32:45 11-12-2025
Если не гуглить, то в сороковых годах была война с электриками.
13:55:44 11-12-2025
Гость (10:32:45 11-12-2025) Если не гуглить, то в сороковых годах была война с электрика...
Не с электриками, а с Южным Суданом (South Sudan)
10:42:12 11-12-2025
Зло наказано браво ФСБ
13:18:08 11-12-2025
Отключайте это зло, под названием интернет, и начинайте выпускать газеты.
16:32:05 11-12-2025
Юрий Подоляка часами следит за интернет ресурсами Украины и некоторые материалы даже публикует - ему уже пожизненное дать должны.
16:51:22 11-12-2025
Гость (16:32:05 11-12-2025) Юрий Подоляка часами следит за интернет ресурсами Украины и ... Так мало того! С Путиным встречается, может, Владимиру Владимировичу рассказывает про ересь, которую распространяют бандеровские помойки.
С другой стороны, 20летние падки на всякие запрещенные символы, их надо предостерегать от возможных случайных связей, которые начинаются вроде невинно, а потом затянут в сеть, опутают паутиной...
22:34:38 11-12-2025
Позвонили из ФСБ? И чо сказали? Продиктуйте код?