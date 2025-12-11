В России впервые выписали штраф за поиск экстремистских материалов

Мужчине через 15 минут после запроса в интернете позвонили из ФСБ

11 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

20-летнего медбрата из Каменска-Уральского Сергея Глухих оштрафовали на 3 тысячи рублей за поиск в интернете информации, признанной экстремистской, пишет "Газета.ру".

По словам его адвоката Сергея Барсукова, 24 сентября молодой человек в автобусе искал изображение шеврона запрещенной организации "Азов", и уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ.

Протокол об административном правонарушении составили 6 ноября, и после рассмотрения мировой судья вынес решение о штрафе.

По данным защиты, в полицию на Глухих сообщило "неустановленное лицо".

Этот случай стал первым известным примером привлечения россиянина к ответственности непосредственно за поисковый запрос экстремистских материалов.