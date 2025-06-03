В России могут на 30% подорожать поездки на такси
Это связано с законом, обязывающим таксистов пересесть на отечественные автомобили
03 июня 2025, 09:26, ИА Амител
В России цены на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей для перевозок, сообщила "Автостату" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Она пояснила, что замена автомобилей дорого обойдется таксопаркам из-за высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к льготным кредитам и лизингу. По мнению Ирины Зариповой, часть водителей и таксопарков может уйти с рынка, что сократит предложение и увеличит время ожидания такси.
Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников допустил, что в регионах может сократиться легальных рынок такси, из-за чего клиенты начнут чаще обращаться к частным водителям.
Напомним, 13 мая Госдума приняла законопроект о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон ориентирован на то, чтобы "конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории РФ".
Ранее эксперт рассказал amic.ru, как закон о локализации скажется на перевозках и почему такси предрекают рост цен и аварий.
09:31:27 03-06-2025
Тогда пусть все ходят в русских трусах и русских ботинках
Почему только русский автопром из могилы таким?
09:36:01 03-06-2025
Каждый день новости начинаются с одних и тех же заголовков: в России подорожало или в России подорожает. А мы должны радостно и послушно принимать эту информацию. Т.к. в телевизоре у нас всё очень хорошо. Не то что у них.
10:08:15 03-06-2025
Гость (09:36:01 03-06-2025) Каждый день новости начинаются с одних и тех же заголовков: ... Иногда пишут, что зарплата тоже подорожала ) Но, обычно, у кого-то, либо в среднем по региону или стране.
По сути вчера от тёплого рынка на гору на телецентр - рассчитал такси, 600 руб. Доехал за 80 с пересадочкой на 20 минут дольше. Машину просто в ремонт оставил. Куда дороже на 30%, за 800? За 600 не поехал. Ночью ещё ладно, без вариантов. Или когда 100кг груза с собой, или очень торопишься. А если для комфорта, пусть каждый сам выбирает.
Признайтесь честно. Вытеснили частников, чтобы повысить собираемость налогов. Налоги заплати, посреднику (агрегатору) отдай, вот и вышло дорого. Преступления да, удобнее стало расследовать. Хоть как-то понятно, кто на чём уехал.
10:19:12 03-06-2025
Ну чего вы ребята!?
А как же патриотизм?
Ведь это НАШЕЕ !!!
Или хотите и дальше Китайцев кормить.
Да чуть дороже, но зато каждый будет знать, что пого родине встать с колен
10:46:33 03-06-2025
Гость (10:19:12 03-06-2025) Ну чего вы ребята!?А как же патриотизм?Ведь это НАШЕ... С колен? Что знакомое, где-то я уже это слышал
15:07:30 03-06-2025
Гость (10:19:12 03-06-2025) Ну чего вы ребята!?А как же патриотизм?Ведь это НАШЕ... Тяжело тебе в хохляндии :)
20:23:22 07-06-2025
Гость (10:19:12 03-06-2025) Ну чего вы ребята!?А как же патриотизм?Ведь это НАШЕ... Так пусть наши 4-5 заводов новых автомобильных откроют!
11:31:35 03-06-2025
Проблема из пальца высосана. До 2028 года в Сибири ничего не меняется, ни на какие автомобили никто не пересаживается. А цены агрегаторы уже накручивают. В жадности все дело.
11:56:59 03-06-2025
уже сегодня полно самокатов и мотоциклов с электромотором гонзает по дорогам и дешевые есть
в 2028 автомобили будут такие гонзать. Найдется кто то как Фрод построит конвеер и станет штамповать маленькую дешевенькую машинку на батарейках. С автопилотом. Права даже не надо будет получать
14:37:13 03-06-2025
Гость (11:56:59 03-06-2025) уже сегодня полно самокатов и мотоциклов с электромотором го... Ужос. Какая гадость.
20:26:05 07-06-2025
Гость (11:56:59 03-06-2025) уже сегодня полно самокатов и мотоциклов с электромотором го... Так надо открывать и начинать штамповать! Но как это сделать при ставке в 20-21% когда и при 6% не делали( я бы попробовал, но прикинул сколь ко денег надо... Вот может Маск убежище попросит и начнет?
20:28:33 07-06-2025
Гость (11:56:59 03-06-2025) уже сегодня полно самокатов и мотоциклов с электромотором го... Меня 2 раза за последнюю неделю чуть не сбили электромотоциклы на бульваре на Ленинском, где их вообще быть не должно, они ожет думают что всё ок, но я реально испугался, с одним даже парой см прикоснулись - ещё бы немного и сбил бы
21:22:56 07-06-2025
Гость (20:28:33 07-06-2025) Меня 2 раза за последнюю неделю чуть не сбили электромотоцик... На проспекте Ленина есть бульвар??? Можно его локацию более конкретно расписать? И какими двумя сантиметрами вы прикоснулись? Кто теперь на ком должен жениться?
13:27:19 03-06-2025
регулярно езжу и заказываю такси комфорт и комфорт+, всегда приходят "русские" (на самом деле китайские) машины, очень нравится, не вижу в этой "проблеме" никакой проблемы
14:46:44 03-06-2025
Гость (13:27:19 03-06-2025) регулярно езжу и заказываю такси комфорт и комфорт+, всегда ... Ну если подорожание такси на 30% для вас никакая не проблема, то вам и на все остальное можно смело врубать 30% просто так