В России могут на 30% подорожать поездки на такси

Это связано с законом, обязывающим таксистов пересесть на отечественные автомобили

03 июня 2025, 09:26, ИА Амител

Автомобили такси / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России цены на такси могут вырасти на 30% из-за закона о локализации автомобилей для перевозок, сообщила "Автостату" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Она пояснила, что замена автомобилей дорого обойдется таксопаркам из-за высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к льготным кредитам и лизингу. По мнению Ирины Зариповой, часть водителей и таксопарков может уйти с рынка, что сократит предложение и увеличит время ожидания такси.

Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников допустил, что в регионах может сократиться легальных рынок такси, из-за чего клиенты начнут чаще обращаться к частным водителям.

Напомним, 13 мая Госдума приняла законопроект о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что закон ориентирован на то, чтобы "конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории РФ".

Ранее эксперт рассказал amic.ru, как закон о локализации скажется на перевозках и почему такси предрекают рост цен и аварий.