В России могут запретить рекламу тарологов
Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму
23 января 2025, 18:00, ИА Амител
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, известный своей критикой всевозможной магии и колдовства.
Документ предполагает внесение изменений в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе". Согласно проекту, Роскомнадзор получит полномочия блокировать рекламу эзотерических услуг, однако наказывать самих тарологов пока не планируется.
"Я считаю, что эти услуги – это фактически мошенничество, и тот законопроект, который я предложил Госдуме, – это только первый шаг в очень длительном, очень сложном и тернистом пути по борьбе с разного рода мошенниками. Тарологи, нумерологи, ведьмы, ясновидящие, экстрасенсы – это люди, которые обманывают наших граждан", – заявил Свинцов в Telegram-канале "Кровавая барыня".
Депутат утверждает, что представители подобных профессий не обладают никакими сверхспособностями, их деятельность основана на технологиях маркетинга и пиара. По его словам, некоторые тратят миллионы, рассчитывая получить помощь.
Он также недоволен тем, что федеральные телеканалы регулярно показывают истории пострадавших, которые потратили значительные суммы на услуги тарологов, но не получили ожидаемого результата.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что услуги тарологов "относятся к категории вымыслов" и противоречат моральным, этическим и духовным нормам современного российского общества.
18:32:33 23-01-2025
может ещё и гороскопы запретят ?
18:36:07 23-01-2025
Есть у нас Главный таролог
18:38:48 23-01-2025
Так давно надо было запретить.
18:54:48 23-01-2025
главное- битву экстрасенсов по всем каналам показывать, а тарологов можно запретить.
18:57:46 23-01-2025
минуточку! это получается нужно будет запретить самое популярное шоу Газпроммедиа - Натальная карта в ВК? там весь замес на этой колоде построен. фух... расходимся. не запретят))
19:32:56 23-01-2025
Всю эту магию надо запретить. Достали по всем каналам и везде.
20:37:20 23-01-2025
запретить сильно проще чем разобраться почему люди шарлатанам деньги несут.
а несут, потому что от негатива люди устали и хоть там, что-то позитивное хотят услышать.
кстати, если уж такая пьянка, то всех коучей тоже к ногтю прижмите, а то ей богу дичь, когда небогатым людям рассказывают как мыслить по богатому.
00:26:45 24-01-2025
пол-барнаула девок останется без работы!
07:15:31 24-01-2025
Зачем вы везде лезете куда вас не просят? Хотят люди погадать на картах - пускай, это их право. Люди за свои поступки должны нести ответственность сами. Затем отдать деньги - отдал. Здесь состава преступления нет, УК РФ не предусматривает санкции за гадание на картах, как и за просмотр всяких шоу на ТВ, где якобы экстрасенсы угадывают какие то события в прошлом. Господа депутаты, занимайтесь своим прямым делом - законотворчеством, а с запретами у нас разбираются компетентные органы правопорядка.