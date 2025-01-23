В России могут запретить рекламу тарологов

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму

23 января 2025, 18:00, ИА Амител

Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/1385612

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Автор инициативы – депутат от ЛДПР Андрей Свинцов, известный своей критикой всевозможной магии и колдовства.

Документ предполагает внесение изменений в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе". Согласно проекту, Роскомнадзор получит полномочия блокировать рекламу эзотерических услуг, однако наказывать самих тарологов пока не планируется.

"Я считаю, что эти услуги – это фактически мошенничество, и тот законопроект, который я предложил Госдуме, – это только первый шаг в очень длительном, очень сложном и тернистом пути по борьбе с разного рода мошенниками. Тарологи, нумерологи, ведьмы, ясновидящие, экстрасенсы – это люди, которые обманывают наших граждан", – заявил Свинцов в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Депутат утверждает, что представители подобных профессий не обладают никакими сверхспособностями, их деятельность основана на технологиях маркетинга и пиара. По его словам, некоторые тратят миллионы, рассчитывая получить помощь.

Он также недоволен тем, что федеральные телеканалы регулярно показывают истории пострадавших, которые потратили значительные суммы на услуги тарологов, но не получили ожидаемого результата.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что услуги тарологов "относятся к категории вымыслов" и противоречат моральным, этическим и духовным нормам современного российского общества.