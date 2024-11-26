В России может появиться водка "Орешник"
Заявка на регистрацию товарного знака уже подана в Роспатент
26 ноября 2024, 15:50, ИА Амител
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Орешник". Заявка уже подана в Роспатент, передает РИА Новости.
"Под таким названием планируется выпускать вино, виски, водку, ликеры и другие алкогольные напитки", – следует из заявки.
Заявка была подана 22 ноября, в тот день, когда президент России Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России.
В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.
15:52:29 26-11-2024
Неужели Сам подал?
15:53:32 26-11-2024
Лучше бы с ценами на жильё разобрались и с ипотечными процентами . А с названием водки ума много не надо.
15:53:38 26-11-2024
с таким эффектом: выпиваешь, видишь вспышки, но потом даже опьянение не наступает?
16:39:06 26-11-2024
Майку Крепкий Орешек, соорудили задолго до пуска. Так что, чтобы напугать врагов основательно, готовились задолго но враги на этот орешек не клюнули.
23:35:52 26-11-2024
Водка с лицом Брюса Уиллиса и надписью крепкий орешек.