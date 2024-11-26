В России может появиться водка "Орешник"

Заявка на регистрацию товарного знака уже подана в Роспатент

26 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

В России хотят зарегистрировать товарный знак "Орешник". Заявка уже подана в Роспатент, передает РИА Новости.

"Под таким названием планируется выпускать вино, виски, водку, ликеры и другие алкогольные напитки", – следует из заявки.

Заявка была подана 22 ноября, в тот день, когда президент России Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России.

В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.