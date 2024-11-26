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В России может появиться водка "Орешник"

Заявка на регистрацию товарного знака уже подана в Роспатент

26 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com
Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

В России хотят зарегистрировать товарный знак "Орешник". Заявка уже подана в Роспатент, передает РИА Новости.

"Под таким названием планируется выпускать вино, виски, водку, ликеры и другие алкогольные напитки", – следует из заявки.

Заявка была подана 22 ноября, в тот день, когда президент России Владимир Путин выступил с обращением после применения западных дальнобойных ракет по территории России.

В своем заявлении он рассказал, что РФ испытала новейшие ракеты средней дальности "Орешник". Они представляют собой снаряды с гиперзвуковыми боевыми блоками, которые гарантированно преодолевают любую систему ПВО и ПРО. Скорость – 2-3 километра в секунду.

Ракета / Фото иллюстрационное: unsplash.com / Gpiu

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Владимир Путин СВО Россия алкоголь

Комментарии 5

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Гость

15:52:29 26-11-2024

Неужели Сам подал?

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Гость

15:53:32 26-11-2024

Лучше бы с ценами на жильё разобрались и с ипотечными процентами . А с названием водки ума много не надо.

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гость

15:53:38 26-11-2024

с таким эффектом: выпиваешь, видишь вспышки, но потом даже опьянение не наступает?

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Гость

16:39:06 26-11-2024

Майку Крепкий Орешек, соорудили задолго до пуска. Так что, чтобы напугать врагов основательно, готовились задолго но враги на этот орешек не клюнули.

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Брюс

23:35:52 26-11-2024

Водка с лицом Брюса Уиллиса и надписью крепкий орешек.

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