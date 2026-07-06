В России намерены обязать власти контролировать успеваемость детей на семейном обучении

Инициативу одобрили в Госдуме

06 июля 2026, 20:15, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении, пишет "Коммерсантъ".

По мнению депутатов Брянской областной думы, власти недостаточно контролируют качество домашнего образования. Поэтому они предлагают внести поправки в закон "Об образовании", которые Комитет ГД по просвещению концептуально поддержал.

Суть поправок и зачем они нужны

Согласно поправкам, дети, которые получают образование с помощью семейного обучения, должны будут регулярно проходить промежуточные аттестации в школах.

Помимо традиционной школьной системы, российское законодательство предлагает четыре альтернативных формата обучения. При очно-заочной и заочной формах ученик сохраняет официальное зачисление в школе, однако присутствует на занятиях выборочно. В то же время при семейном (которое часто называют домашним) обучении ребенок занимается дома с родителями или репетиторами либо осваивает программу через онлайн-платформы.

По закону "Об образовании" дети на домашнем обучении вправе проходить в школе промежуточную аттестацию — выполнять контрольные работы, подтверждающие, что ребенок действительно учится. Однако закон не устанавливает точного расписания таких проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой.

Кроме того, по словам брянских депутатов, "многие родители ссылаются на правовую неопределенность формулировок", поэтому "право прохождения промежуточной аттестации реализуется ими по собственному усмотрению". Из-за этого невозможно оценить реальный уровень знаний учеников до сдачи ГИА в девятом и одиннадцатом классах.

Что об этом думают в Госдуме?

В профильном комитете Госдумы признали, что поднятая проблема действительно существует. При этом федеральные депутаты отвергают наличие неясностей в вопросе аттестации знаний: по их утверждению, зафиксированному в заключении комитета, данное требование однозначно прописано в законодательстве.

В то же время сами парламентарии признают пробел в нормативной базе — документ не определяет ответственного за контроль над процессом семейного обучения. В результате на практике сегодня отсутствует механизм отслеживания того, прикреплен ли ребенок на домашнем обучении к какой-либо конкретной школе.