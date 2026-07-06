В России намерены обязать власти контролировать успеваемость детей на семейном обучении
Инициативу одобрили в Госдуме
06 июля 2026, 20:15, ИА Амител
Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении, пишет "Коммерсантъ".
По мнению депутатов Брянской областной думы, власти недостаточно контролируют качество домашнего образования. Поэтому они предлагают внести поправки в закон "Об образовании", которые Комитет ГД по просвещению концептуально поддержал.
Суть поправок и зачем они нужны
Согласно поправкам, дети, которые получают образование с помощью семейного обучения, должны будут регулярно проходить промежуточные аттестации в школах.
Помимо традиционной школьной системы, российское законодательство предлагает четыре альтернативных формата обучения. При очно-заочной и заочной формах ученик сохраняет официальное зачисление в школе, однако присутствует на занятиях выборочно. В то же время при семейном (которое часто называют домашним) обучении ребенок занимается дома с родителями или репетиторами либо осваивает программу через онлайн-платформы.
По закону "Об образовании" дети на домашнем обучении вправе проходить в школе промежуточную аттестацию — выполнять контрольные работы, подтверждающие, что ребенок действительно учится. Однако закон не устанавливает точного расписания таких проверок, здесь родители должны договариваться с выбранной ими школой.
Кроме того, по словам брянских депутатов, "многие родители ссылаются на правовую неопределенность формулировок", поэтому "право прохождения промежуточной аттестации реализуется ими по собственному усмотрению". Из-за этого невозможно оценить реальный уровень знаний учеников до сдачи ГИА в девятом и одиннадцатом классах.
Что об этом думают в Госдуме?
В профильном комитете Госдумы признали, что поднятая проблема действительно существует. При этом федеральные депутаты отвергают наличие неясностей в вопросе аттестации знаний: по их утверждению, зафиксированному в заключении комитета, данное требование однозначно прописано в законодательстве.
В то же время сами парламентарии признают пробел в нормативной базе — документ не определяет ответственного за контроль над процессом семейного обучения. В результате на практике сегодня отсутствует механизм отслеживания того, прикреплен ли ребенок на домашнем обучении к какой-либо конкретной школе.
«Комитет предлагает возложить эту задачу на органы местного самоуправления и указать это в законе "Об образовании". В правительстве согласились с таким подходом и добавили, что нужно указать, кто именно будет контролировать прохождение детьми промежуточной аттестации. Теперь брянские депутаты должны внести соответствующие поправки в свой законопроект и вновь направить его в профильный комитет ГД», — пишет издание.
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