Эксперт предсказал разделение системы на два контура: элитный и прикладной

23 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Занятие в медицинском вузе / Фото: amic.ru

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с "Известиями" рассказал о грядущих изменениях в системе высшего образования России.

По словам эксперта, в ближайшие десятилетия образование в топ‑20 вузах страны станет более селективным: оно фактически превратится в привилегию для двух категорий абитуриентов. Во‑первых, для академически одаренных молодых людей, способных преодолеть высокие барьеры отбора. Во‑вторых, для поступающих из обеспеченных семей.

Что касается массовых региональных вузов, особенно гуманитарных, их ждет серьезная трансформация. Сафонов отметил, что многие из таких учебных заведений могут сократить, объединить с другими или перепрофилировать так, чтобы они готовили специалистов под конкретные нужды предприятий.

В результате в регионах высшее образование станет заметно более прикладным. По оценке эксперта, из‑за этого граница между бакалавриатом и продвинутым колледжем практически сотрется — программы будут сближаться по содержанию и направленности.

Эти прогнозы соотносятся с уже принятыми решениями властей. Ранее были утверждены правила перехода на новую систему высшего образования. В рамках нововведений в России появятся три ступени: базовое, специализированное и профессиональное образование. Накануне сообщалось, что в российских школах изменится программа старших классов.