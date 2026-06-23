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В России анонсировали масштабную трансформацию высшего образования

Эксперт предсказал разделение системы на два контура: элитный и прикладной

23 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Занятие в медицинском вузе / Фото: amic.ru
Занятие в медицинском вузе / Фото: amic.ru

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с "Известиями" рассказал о грядущих изменениях в системе высшего образования России.

По словам эксперта, в ближайшие десятилетия образование в топ‑20 вузах страны станет более селективным: оно фактически превратится в привилегию для двух категорий абитуриентов. Во‑первых, для академически одаренных молодых людей, способных преодолеть высокие барьеры отбора. Во‑вторых, для поступающих из обеспеченных семей.

Что касается массовых региональных вузов, особенно гуманитарных, их ждет серьезная трансформация. Сафонов отметил, что многие из таких учебных заведений могут сократить, объединить с другими или перепрофилировать так, чтобы они готовили специалистов под конкретные нужды предприятий.

В результате в регионах высшее образование станет заметно более прикладным. По оценке эксперта, из‑за этого граница между бакалавриатом и продвинутым колледжем практически сотрется — программы будут сближаться по содержанию и направленности.

Эти прогнозы соотносятся с уже принятыми решениями властей. Ранее были утверждены правила перехода на новую систему высшего образования. В рамках нововведений в России появятся три ступени: базовое, специализированное и профессиональное образование. Накануне сообщалось, что в российских школах изменится программа старших классов.

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Россия образование вузы
       

Комментарии 4

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Вежливый Человек

13:21:56 23-06-2026

По сути, сначала классические универы превратили в институты, а теперь все ВУЗы превратят в ПТУ (профессионально-технические училища.
Шикарный ход, может даже и полезный.
Не всем хватит места на заводе, кому то и искусством надо заниматься.

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Гость

13:22:15 23-06-2026

Типа обеспеченные априори одаренные)))) Для обеспеченных гарварды существуют, вот пусть туда и -дуют

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Гость

13:58:32 23-06-2026

Да, каждый раз "перекос" то в одну сторону, то в другую. То мало с высшим образованием молодежи, то много, то и не то по специальности образование востребовано на рынке труда. Так может надо сначала заняться планированием образование с зависимостью потребностям рынка труда. То орать начинают, что программисты нужны, сейчас уже будет перенасыщение, а программистов все больше и больше становится и станет. Где разумный анализ и планирование? А то пока, как в агонии мечемся.

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Гость

15:05:46 23-06-2026

Коммунизм строил и обучал народ, капитализму нужна прибыль и смертность. Почувствуй разницу. А после ПТУ вакансий нет. Не потому , что специальности не востребованные - предприятий нет, развития нет, нет строек пятилеток! Застой и болото с лягушками капиталистами - есть!

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