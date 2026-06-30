В России оценили роль США в конфликте с Украиной
Масштаб военной, финансовой и дипломатической поддержки Украины делает нейтралитет США невозможным
30 июня 2026, 17:51, ИА Амител
США продолжают поддерживать Украину в текущем конфликте. Такого же мнения придерживается и Россия, несмотря на заявления Дональда Трампа о стремлении его завершить, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью "Ленте.ру".
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее заявил, что США и Германия продолжают оказывать помощь Украине. Он отметил, что 98% всей помощи Киеву поступает от европейских стран и Канады, в то время как Вашингтон поставляет военную технику, закупленную у союзников.
Новиков подчеркнул, что слова Трампа о мире были пустыми, а президент проявил себя более жестоким и агрессивным, чем его предшественник Джо Байден. Депутат также указал на отсутствие конкретных решений после встречи глав России и США на Аляске, что затрудняет оценку политики Белого дома.
«Следовательно, США остаются активными участниками конфликта и являются частью НАТО. Сведения о выходе США из альянса необоснованны. Пока США остаются в НАТО и фактически руководят блоком, можно наблюдать, что все военные конфликты с участием европейских стран происходят с их участием», — заключил Новиков.
Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает полный запрет на туристические визы для россиян.
20:00:03 30-06-2026
Кому-то от этого плюс, или что, или зачем, и вообще для кого всё это озвучивается?
07:59:26 01-07-2026
Гость (20:00:03 30-06-2026) Кому-то от этого плюс, или что, или зачем, и вообще для кого... Окружению Трампа это большой плюс а смысле прибыль