Масштаб военной, финансовой и дипломатической поддержки Украины делает нейтралитет США невозможным

30 июня 2026, 17:51, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

США продолжают поддерживать Украину в текущем конфликте. Такого же мнения придерживается и Россия, несмотря на заявления Дональда Трампа о стремлении его завершить, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью "Ленте.ру".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее заявил, что США и Германия продолжают оказывать помощь Украине. Он отметил, что 98% всей помощи Киеву поступает от европейских стран и Канады, в то время как Вашингтон поставляет военную технику, закупленную у союзников.

Новиков подчеркнул, что слова Трампа о мире были пустыми, а президент проявил себя более жестоким и агрессивным, чем его предшественник Джо Байден. Депутат также указал на отсутствие конкретных решений после встречи глав России и США на Аляске, что затрудняет оценку политики Белого дома.

«Следовательно, США остаются активными участниками конфликта и являются частью НАТО. Сведения о выходе США из альянса необоснованны. Пока США остаются в НАТО и фактически руководят блоком, можно наблюдать, что все военные конфликты с участием европейских стран происходят с их участием», — заключил Новиков.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает полный запрет на туристические визы для россиян.