В России почти вдвое увеличили максимальную норму сверхурочных рабочих часов

Оплата осталась прежней: за первые два часа — 1,5 ставки, за остальные — в двойном размере

15 мая 2026, 09:45, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Госдума приняла закон, увеличивающий максимальный годовой лимит сверхурочных работ почти вдвое — с 120 до 240 часов, сообщает "Абзац". При этом правила оплаты переработки не изменились: первые два часа в день оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном.

Кого не коснется новый лимит

Для некоторых категорий работников старый лимит в 120 часов в год сохраняется. Речь идет о сотрудниках с вредными условиями труда и о тех, кто работает по внутреннему совместительству больше чем на четверть ставки.

Дополнительные гарантии

Пенсионеров, людей предпенсионного возраста и работников "вредных" профессий теперь нельзя привлекать к сверхурочной работе без их письменного согласия.

Также закон предусматривает для тех, кто перерабатывает свыше 120 часов в год, один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Кроме того, запрещено отзывать из отпуска сотрудников, занятых на работах с опасными условиями труда. Исключение — только катастрофы, аварии и стихийные бедствия.

Что убрали из законопроекта

Из финальной версии документа исключили спорную норму, которая разрешала работодателю уведомлять сотрудника об увольнении по электронной почте. Теперь это можно сделать только официально — через бумажное заявление.