В России почти вдвое увеличили максимальную норму сверхурочных рабочих часов
Оплата осталась прежней: за первые два часа — 1,5 ставки, за остальные — в двойном размере
15 мая 2026, 09:45, ИА Амител
Госдума приняла закон, увеличивающий максимальный годовой лимит сверхурочных работ почти вдвое — с 120 до 240 часов, сообщает "Абзац". При этом правила оплаты переработки не изменились: первые два часа в день оплачиваются в полуторном размере, последующие — в двойном.
Кого не коснется новый лимит
Для некоторых категорий работников старый лимит в 120 часов в год сохраняется. Речь идет о сотрудниках с вредными условиями труда и о тех, кто работает по внутреннему совместительству больше чем на четверть ставки.
Дополнительные гарантии
Пенсионеров, людей предпенсионного возраста и работников "вредных" профессий теперь нельзя привлекать к сверхурочной работе без их письменного согласия.
Также закон предусматривает для тех, кто перерабатывает свыше 120 часов в год, один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Кроме того, запрещено отзывать из отпуска сотрудников, занятых на работах с опасными условиями труда. Исключение — только катастрофы, аварии и стихийные бедствия.
Что убрали из законопроекта
Из финальной версии документа исключили спорную норму, которая разрешала работодателю уведомлять сотрудника об увольнении по электронной почте. Теперь это можно сделать только официально — через бумажное заявление.
10:36:16 15-05-2026
В месяце 720 часов или 744. Так вот у нас в ДЭУ их все можно выработать легко.... И давно. Что мы все и делаем. По крайней мере пытаемся...