Инициатива может дать обратный эффект — бюджет недополучит налоги, а дефицит кадров ударит по бизнесу

13 мая 2026, 13:45, ИА Амител

Самозанятость / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России предложили ввести дополнительный налог для курьеров, самозанятых и других работников низкой квалификации, чтобы поддержать машиностроение. С такой инициативой выступил миллиардер Сергей Колесников. Он считает, что это перераспределит средства из низкоквалифицированных сфер в промышленность, увеличит число инженеров и стимулирует развитие технологий, пишет "Газета.ru".

Однако управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев предупредил о негативных последствиях. По его мнению, такой "финансовый удар" может привести к уходу самозанятых в тень или сокращению их официальных доходов. Это не увеличит число инженеров на предприятиях.

«В России 13,5 млн самозанятых, из которых 1,5–2 млн — курьеры. Остальные — репетиторы, мастера маникюра, дизайнеры, IT-специалисты, психологи, тренеры, таксисты и другие. Разделить самозанятых на квалифицированных и низкоквалифицированных для налога на профессиональный доход невозможно. Поэтому новый налог затронет всех или останется лишь популистской идеей», — считает эксперт.

Он выделил несколько рисков. Во-первых, правовой: налог на профессиональный доход был соглашением государства с работниками, где низкая ставка компенсировалась легализацией доходов. Дополнительный налог нарушает эту схему. Во-вторых, экономический: средний доход курьера в Москве — 80–110 тыс. рублей, в регионах — 45–65 тыс. рублей. Добавление 5–10% налога приведет к тому, что 25–30% самозанятых снизят доходы или уйдут в тень, а 10–15% перестанут регистрироваться.

«Еще один риск — администрирование налога. Для эффективного направления средств в машиностроение нужен отдельный целевой фонд, но его создание потребует расходов, которые могут съесть значительную часть сборов», — отметил Чихачев.

Эксперты считают, что удар от введения налога почувствуют бизнес и потребители. Маркетплейсы зависят от самозанятых, и рост нагрузки может увеличить стоимость доставки и такси на 8–15%, полагает Чихачев. Платить будет конечный потребитель.

Эксперт подчеркнул, что дефицит инженеров вызван не только финансами. Среди причин — снижение престижа профессии, устаревшие программы, низкие зарплаты и слабая городская инфраструктура. В регионах инженер-конструктор получает 65–85 тыс. рублей, разработчик — 130–180 тыс. рублей.

Для решения проблемы Чихачев предложил: проиндексировать зарплаты на 30–40% за три года, обновить образовательные программы в вузах, создать региональные программы с жильем и поддержкой для молодых специалистов, а также ввести налоговые льготы предприятиям за инвестиции в кадры.