НОВОСТИНаука и образование

В России предлагают объединить экзамены по истории и обществознанию

Мединский поддержал инициативу

30 июня 2026, 22:52, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил идею объединения экзаменов по истории и обществознанию. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы это поддержал. Пропорции примерно восемь к двум в пользу истории», — сказал Мединский.

При этом он отметил, что окончательное решение остается за Министерством просвещения.

По словам Мединского, при возможном принятии такого решения его реализация может занять не менее трех лет. 

Россия образование
       

Комментарии 1

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Гость

09:16:13 01-07-2026

Раньше так и было: первый вопрос по истории, второй - по обществознанию.

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