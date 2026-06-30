В России предлагают объединить экзамены по истории и обществознанию

Мединский поддержал инициативу

30 июня 2026, 22:52, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил идею объединения экзаменов по истории и обществознанию. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы это поддержал. Пропорции примерно восемь к двум в пользу истории», — сказал Мединский.

При этом он отметил, что окончательное решение остается за Министерством просвещения.

По словам Мединского, при возможном принятии такого решения его реализация может занять не менее трех лет.