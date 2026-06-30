В России предлагают объединить экзамены по истории и обществознанию
Мединский поддержал инициативу
30 июня 2026, 22:52, ИА Амител
ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский одобрил идею объединения экзаменов по истории и обществознанию. Его слова приводит ТАСС.
«Я бы это поддержал. Пропорции примерно восемь к двум в пользу истории», — сказал Мединский.
При этом он отметил, что окончательное решение остается за Министерством просвещения.
По словам Мединского, при возможном принятии такого решения его реализация может занять не менее трех лет.
09:16:13 01-07-2026
Раньше так и было: первый вопрос по истории, второй - по обществознанию.