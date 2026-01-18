В России предложили раздавать квартиры молодым семьям, как в СССР

По мнению эксперта, инициатива поможет повысить рождаемость в стране

Для повышения рождаемости государству следует сосредоточиться не на субсидировании ипотечных ставок, а на самостоятельном строительстве жилья и передаче его молодым семьям по социальному найму. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказал владелец и гендиректор ГК "Добро", эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов.

По его словам, демографические меры должны создавать у людей четкое ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевую роль здесь играет доступное жилье приемлемого качества.

«Демографические меры должны не только делать среду комфортнее, но и создавать у людей понятное ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевой фактор здесь – собственное жилье приемлемого качества. Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит. При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например, двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой», – пояснил эксперт.

Иван Богатов подчеркнул, что льготная ипотека не решает проблему полностью, ведь высокая стоимость жилья превращает покупку в многолетнее финансовое обязательство. В таких условиях оба родителя вынуждены работать на пределе возможностей, что затрудняет переход к спокойному и комфортному родительству.

В качестве альтернативы эксперт предложил направлять бюджетные средства на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма. Он напомнил, что подобная модель успешно работала в СССР, а также применяется в Белоруссии, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях.

По оценке Богатова, сегодня рыночная доступность жилья для молодежи крайне низка, многие живут с родителями или снимают квартиры. Это, считает эксперт, становится одним из факторов, откладывающих решение о рождении детей.

Ранее аналогичную идею озвучил депутат ГД Сергея Рыбальченко. Он убежден, что такой способ поможет повысит демографию.