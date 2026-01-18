НОВОСТИОбщество

В России предложили раздавать квартиры молодым семьям, как в СССР

По мнению эксперта, инициатива поможет повысить рождаемость в стране

18 января 2026, 17:47, ИА Амител

Для повышения рождаемости государству следует сосредоточиться не на субсидировании ипотечных ставок, а на самостоятельном строительстве жилья и передаче его молодым семьям по социальному найму. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказал владелец и гендиректор ГК "Добро", эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов.

По его словам, демографические меры должны создавать у людей четкое ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевую роль здесь играет доступное жилье приемлемого качества. 

«Демографические меры должны не только делать среду комфортнее, но и создавать у людей понятное ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно. Ключевой фактор здесь – собственное жилье приемлемого качества. Сложно мотивировать родителей рожать, если семье предлагается жить в маленькой студии и еще долгие годы выплачивать кредит. При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например, двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой», – пояснил эксперт.

Иван Богатов подчеркнул, что льготная ипотека не решает проблему полностью, ведь высокая стоимость жилья превращает покупку в многолетнее финансовое обязательство. В таких условиях оба родителя вынуждены работать на пределе возможностей, что затрудняет переход к спокойному и комфортному родительству.

В качестве альтернативы эксперт предложил направлять бюджетные средства на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма. Он напомнил, что подобная модель успешно работала в СССР, а также применяется в Белоруссии, где жилье предоставляют специалистам на предприятиях.

По оценке Богатова, сегодня рыночная доступность жилья для молодежи крайне низка, многие живут с родителями или снимают квартиры. Это, считает эксперт, становится одним из факторов, откладывающих решение о рождении детей.

Ранее аналогичную идею озвучил депутат ГД Сергея Рыбальченко. Он убежден, что такой способ поможет повысит демографию.

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Материнский капитал за десять лет потерял половину покупательной способности

Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

18:22:48 18-01-2026

Соображать начали.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

19:06:11 18-01-2026

Не поможет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:57 18-01-2026

Уже было предложение (кто-то пиарится)
Как в СССР: в России хотят давать семьям бесплатное жилье от 4 января.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:34:26 18-01-2026

меня одного триггере на фразу "заводить детей" ?
заводят кошечек и собачек ... ну рыбок можно ... вшей ещё можно ...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:45:59 18-01-2026

За свой счет пусть строит и раздает. Массовое помешательство какое-то.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:06 19-01-2026

Гость (19:45:59 18-01-2026) За свой счет пусть строит и раздает. Массовое помешательство... не раздавать, а сдавать в найм. Сегодня большие деньги идут на пользу банкам, а предлагают перестать кормить банки и на эти деньги сделать доступней жилье.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:33 18-01-2026

Возникает естественный вопрос: поскольку, обуржуинившись, государство освободило себя от тех социальных обязательств, которые исполняло при "коммуняках" (в том числе предоставлением гражданам бесплатных квартир), то почему не сокращает налоги на львиную их долю, переставшую тратиться по назначению (на оплату капремонта, техосмотра газовых плит, медуслуг в прежнем объёме и т.д. и т.п.)? Отказавшись быть радивым посредником между потребителями и частными поставщиками услуг, не должно ли оно кратно облегчить бремя налогоплательщиков, дабы "холопы", лишённые "барских милостей", смогли сами распоряжаться деньгами, столь безответно пропадающими в бездне налогов?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:38 18-01-2026

в СССР давали жильё всем по очереди. Очередь была по месту работы. Жильё можно было получить не сразу, а в течение нескольких лет. Сначала семьи жили в семейных общежитиях, коммуналках. СССР уже не вернуть, другой был экономический строй.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:52 19-01-2026

гость (20:01:38 18-01-2026) в СССР давали жильё всем по очереди. Очередь была по месту р... в бараках жили а в Барнауле жили в норах вырытых на берегу Оби - копай город был. Учи историю умник, ишь коммуналки ему.... Комуналку еще заслужить надо было

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:15 18-01-2026

за чей счет банкет?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:03 18-01-2026

Статья актуальна,озвучен единственный механизм государственной политики в отношении ухудшающейся демографии Надеюсь это станет основой для приоритетного Национального проекта ,Сохранение народа. России,

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

22:58:31 18-01-2026

В СССР не раздавали жильё, как гласит заголовок, а предоставляли в пользование, согласно количеству людей в семье.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:19:06 19-01-2026

Как насчёт хотя бы ипотеки семейной для тех у кого ребенку 7-8 лет ? Нам она даже не положена.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:42:39 19-01-2026

Вариант - штамп в загсе поставили, ключи от малосемейки вручили! Есть ребенок, значит плюс ещё комната..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:42 19-01-2026

Во-первых, родители должны быть официально трудоустроены.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:35 19-01-2026

"Демографические меры должны не только делать среду комфортнее, но и создавать у людей понятное ощущение, что заводить детей не страшно и не разорительно." ===== В России законы меняются от куда ветер дует, нет ничего постоянного. Зачли ребенка в надежде на государственные посулы, а родился, извините - война, казна пуста. Это только круглый дурак может так руководить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:57 19-01-2026

и по 50 тр на каждого ребенка

  0 Нравится
Ответить
