НОВОСТИЭкономика

Материнский капитал за десять лет потерял половину покупательной способности

Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость

29 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Покупательная способность материнского капитала, являющегося одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми, за последнее десятилетие сократилась примерно вдвое при использовании для улучшения жилищных условий.

К такому выводу пришли эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда в своем исследовании "Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала".

Согласно данным исследования, если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5–4 квадратных метров.

«Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость, общую инфляцию и ослабление национальной валюты, что в совокупности снижает доступность жилья для семей, рассчитывающих на эту форму государственной поддержки», – отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что в 2026 году российские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Сумма пособия будет напрямую зависеть от уровня дохода и нуждаемости семьи.

Иллюстрации к материалу: amic.ru

Пенсии, НДС, больничные и армия. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2026 года

Первый месяц года – время повышения не только пенсий и выплат, но и налогов
НОВОСТИОбщество

Экономика Россия Маткапитал

Комментарии 9

Avatar Picture
Олег

15:22:19 29-12-2025

За последние 10 лет цены на сигареты в России выросли рекордные 490%, что является одним из самых высоких показателей среди непродовольственных товаров.

Если в начале 2010-х годов средняя пачка сигарет стоила около 30–40 рублей, то к 2023–2024 году эта цифра достигла 173 рублей. Дорогие марки, такие как Marlboro или Camel, сейчас стоят от 180 до 250 рублей и выше

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:37:48 29-12-2025

Изменение цен на бензин и дизельное топливо в России за 10 лет
Цены на бензин и дизельное топливо в России за последние 10 лет практически удвоились. Рост обусловлен рядом факторов: изменением курса рубля, колебаниями мировых цен на нефть, повышением акцизов, а также введением демпферного механизма с 2019 года, призванного сглаживать влияние внешних рыночных колебаний на внутренние цены. Ниже представлена динамика средней стоимости топлива на АЗС по годам на основе данных Росстата и анализа Autonews.
1. Динамика цен на АИ-92, АИ-95 и дизель (2014–2024)
Год АИ-92, руб./л АИ-95, руб./л Дизель, руб./л
2014 32,2 35,11 33,8
2015 33,3 36,13 34,9
2016 34,7 37,6 36,8
2017 36,5 40,1 38,7
2018 39,43 43,95 39,34
2019 43,13 45,67 44,14
2020 43,8 46,2 46,3
2021 44 48,5 49,4
2022 (декабрь) 47,21 51,35 58,37
2023 (декабрь) 50,26 54,87 64,37
2024 (на 9 сентября) 53,37 58,65 66,86

Источник: Autonews, данные Росстата

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:05 29-12-2025

Спасибо партии за всё!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:57:12 29-12-2025

Даже если пересчитать на продовольственную корзину будет тоже не в пользу роста

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:30:23 29-12-2025

Вы писатели хоть значение слова эрозия загуглите, что-ли.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

19:50:09 29-12-2025

Десять лет назад я на 1000 забивал пакет в магазине до краев, ехал на 3 дня на дачу. Сейчас слегка низ пакета закрывает эта сумма.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:14 29-12-2025

Пузырек (19:50:09 29-12-2025) Десять лет назад я на 1000 забивал пакет в магазине до краев... нет. 1000 это просто полный (не забитый) пакет. средний такой. каждый поход раз в неделю на 6-8 тыс. (семья 5 чел) просто продукты без изысков каких-то

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:30 29-12-2025

Затем и дарился "капитал", чтобы растаять, как снег, под лучами инфляции...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:03:23 29-12-2025

так и есть. 7 лет назад я за маткапилал сразу первый взнос весь за квартиру оплатила. а теперь такое реально за аналогичное качество квартиры ? нереально.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров