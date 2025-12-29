Материнский капитал за десять лет потерял половину покупательной способности
Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость
29 декабря 2025, 14:45, ИА Амител
Покупательная способность материнского капитала, являющегося одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми, за последнее десятилетие сократилась примерно вдвое при использовании для улучшения жилищных условий.
К такому выводу пришли эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда в своем исследовании "Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала".
Согласно данным исследования, если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5–4 квадратных метров.
«Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость, общую инфляцию и ослабление национальной валюты, что в совокупности снижает доступность жилья для семей, рассчитывающих на эту форму государственной поддержки», – отмечается в исследовании.
Ранее сообщалось, что в 2026 году российские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Сумма пособия будет напрямую зависеть от уровня дохода и нуждаемости семьи.
15:22:19 29-12-2025
За последние 10 лет цены на сигареты в России выросли рекордные 490%, что является одним из самых высоких показателей среди непродовольственных товаров.
Если в начале 2010-х годов средняя пачка сигарет стоила около 30–40 рублей, то к 2023–2024 году эта цифра достигла 173 рублей. Дорогие марки, такие как Marlboro или Camel, сейчас стоят от 180 до 250 рублей и выше
15:37:48 29-12-2025
Изменение цен на бензин и дизельное топливо в России за 10 лет
Цены на бензин и дизельное топливо в России за последние 10 лет практически удвоились. Рост обусловлен рядом факторов: изменением курса рубля, колебаниями мировых цен на нефть, повышением акцизов, а также введением демпферного механизма с 2019 года, призванного сглаживать влияние внешних рыночных колебаний на внутренние цены. Ниже представлена динамика средней стоимости топлива на АЗС по годам на основе данных Росстата и анализа Autonews.
1. Динамика цен на АИ-92, АИ-95 и дизель (2014–2024)
Год АИ-92, руб./л АИ-95, руб./л Дизель, руб./л
2014 32,2 35,11 33,8
2015 33,3 36,13 34,9
2016 34,7 37,6 36,8
2017 36,5 40,1 38,7
2018 39,43 43,95 39,34
2019 43,13 45,67 44,14
2020 43,8 46,2 46,3
2021 44 48,5 49,4
2022 (декабрь) 47,21 51,35 58,37
2023 (декабрь) 50,26 54,87 64,37
2024 (на 9 сентября) 53,37 58,65 66,86
Источник: Autonews, данные Росстата
15:46:05 29-12-2025
Спасибо партии за всё!
18:57:12 29-12-2025
Даже если пересчитать на продовольственную корзину будет тоже не в пользу роста
19:30:23 29-12-2025
Вы писатели хоть значение слова эрозия загуглите, что-ли.
19:50:09 29-12-2025
Десять лет назад я на 1000 забивал пакет в магазине до краев, ехал на 3 дня на дачу. Сейчас слегка низ пакета закрывает эта сумма.
23:06:14 29-12-2025
Пузырек (19:50:09 29-12-2025) Десять лет назад я на 1000 забивал пакет в магазине до краев... нет. 1000 это просто полный (не забитый) пакет. средний такой. каждый поход раз в неделю на 6-8 тыс. (семья 5 чел) просто продукты без изысков каких-то
20:00:30 29-12-2025
Затем и дарился "капитал", чтобы растаять, как снег, под лучами инфляции...
23:03:23 29-12-2025
так и есть. 7 лет назад я за маткапилал сразу первый взнос весь за квартиру оплатила. а теперь такое реально за аналогичное качество квартиры ? нереально.