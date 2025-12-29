Материнский капитал за десять лет потерял половину покупательной способности

Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость

29 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Покупательная способность материнского капитала, являющегося одной из ключевых мер государственной поддержки семей с детьми, за последнее десятилетие сократилась примерно вдвое при использовании для улучшения жилищных условий.

К такому выводу пришли эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда в своем исследовании "Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала".

Согласно данным исследования, если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5–4 квадратных метров.

«Основными причинами такой значительной эрозии реальной стоимости выплаты аналитики называют опережающий рост цен на недвижимость, общую инфляцию и ослабление национальной валюты, что в совокупности снижает доступность жилья для семей, рассчитывающих на эту форму государственной поддержки», – отмечается в исследовании.

