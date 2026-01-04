Как в СССР: в России хотят давать семьям бесплатное жилье

По мнению депутата ГД Сергея Рыбальченко, такой способ поможет повысит демографию

04 января 2026, 10:17, ИА Амител

Недвижимость

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил использовать советский опыт предоставления бесплатного жилья – право на него, по его мнению, следует закрепить за многодетными семьями.

В интервью ТАСС он отметил, что масштабное строительство социального жилья по образцу СССР 1960–1980‑х годов в связке с репродуктивными планами семей может стать наиболее эффективным инструментом повышения рождаемости.

Рыбальченко напомнил, что в советский период обещание обеспечить каждую семью отдельной квартирой (в том числе к 2000 году) способствовало росту числа рождений на одну женщину выше уровня 2,1.

Сегодня в России этот показатель составляет около 1,4. По словам эксперта, тогда семьи понимали, что рождение детей дает право на получение от государства квартиры, – например, за троих детей семья могла рассчитывать на отдельное жилье.

