Как в СССР: в России хотят давать семьям бесплатное жилье
По мнению депутата ГД Сергея Рыбальченко, такой способ поможет повысит демографию
04 января 2026, 10:17, ИА Амител
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил использовать советский опыт предоставления бесплатного жилья – право на него, по его мнению, следует закрепить за многодетными семьями.
В интервью ТАСС он отметил, что масштабное строительство социального жилья по образцу СССР 1960–1980‑х годов в связке с репродуктивными планами семей может стать наиболее эффективным инструментом повышения рождаемости.
Рыбальченко напомнил, что в советский период обещание обеспечить каждую семью отдельной квартирой (в том числе к 2000 году) способствовало росту числа рождений на одну женщину выше уровня 2,1.
Сегодня в России этот показатель составляет около 1,4. По словам эксперта, тогда семьи понимали, что рождение детей дает право на получение от государства квартиры, – например, за троих детей семья могла рассчитывать на отдельное жилье.
Накануне стало известно, что в Алтайском крае зафиксировали рост продаж новостроек на 12,3%. В то же время Росреестр отмечает общее снижение числа регистрационных действий с недвижимостью.
10:24:12 04-01-2026
Блин, а ведь на поверхности решение было.
А все голову ломают как поднять рождаемость.
Кстати!
Почему-то со вчерашнего дня "Амик" больше не в белом списке. Только через специальный браузер или с тем что нельзя называть работает.
Неужели и вы иноагенты?
10:26:27 04-01-2026
Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в разных регионах. Сейчас это несбыточная фантастика, да и дикий капитализм, скорей удавится, но не пойдет на это.
11:01:35 04-01-2026
Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Четыре квартиры, враньё.
11:57:13 04-01-2026
Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... ---- ну почему же?)) и сейчас будет точно так же - кто то 4 квартиры получит, а кого то годами будут завтраками кормить😄
11:59:55 04-01-2026
Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверняка!
17:57:01 04-01-2026
Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... Да у него папа был секретарем обкома КПСС
18:35:39 04-01-2026
Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свободно поехать в любой уголок страны и получить квартиру бесплатно, а потом в другое место, так несколько раз, квартиры с собой не забирали что мы и делали. В девяностые находил работу в гос. предприятиях, где у руководителей была совесть и достойно платили до тех пор покуда они ее не не теряли. зарплата была, что на сейчас на СВО такую не платят. На свои купил четырех комнатную квартиру, машину, дачу, куда привела не видимая рука Бога, и куда не прилетят дроны и беспилотники. Без блата, но с помощью Божий мудрости, дьявольские попы тут не при чем, легко, за одну неделю оформил достойную пенсию. Также с Божий помощью, почти десять лет не знаю, что такие врачи, больницы, аптеки.
06:25:50 05-01-2026
Гость (18:35:39 04-01-2026) Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свобо... не вышли ещё из-за стола?
19:55:28 05-01-2026
Гость (18:35:39 04-01-2026) Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свобо... Все верно.Можно было и без семьи иметь свое жилье.
19:54:12 05-01-2026
Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... При СССР,когда приезжаешь по городам ,через ЖКХ такое можно было подписываться или приобретать от производства,от учреждения,там ,где проживает.Сам был,так три раза с жильем приобретенным,в Свердловске,Тобольске,Нижневартовск,1983 год.
12:08:28 04-01-2026
Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Могут сделать. Только в современном стиле: государств будет покупать у нужного застройщика за 20 млн то что стоит 7. Прокладки найдут способ нажиться.
11:11:56 04-01-2026
Не будет такого. В законе прописано. Или Вы конституцию думаете поменять, батенька революционер!?
11:34:40 04-01-2026
В нашей стране такого не может быть в принципе-бесплатные квартиры. Да и на демографию уже это не повлияет. Психологию человека изменить трудно, как и память.
11:45:30 04-01-2026
Всё для цыганей и тожероссиян ?
12:08:06 04-01-2026
Поможет повысит?
12:22:29 04-01-2026
Значит еще цена на недвижимость поднимется. Не бывает бесплатных квартир.
12:28:06 04-01-2026
хотеть то не вредно...
15:31:57 06-01-2026
111 (12:28:06 04-01-2026) хотеть то не вредно...... Ответ неверный. Любая жизнь закачивается на погосте.
12:54:04 04-01-2026
Да не дадут, или условия выкатят невыполнимые.
13:12:01 04-01-2026
Может уже не надо публиковать предложения от депутатов, выходит пропаганда не сбыточных заявлений.. Пряниками заманивают перед тем, как сделать не хорошее дело.
13:56:05 04-01-2026
Многодетные у нас цыгане и мигранты. В СССР давали молодым семейным специалистам, за заслуги, и тем, кто отрабатывал 10 лет на не очень сцециальностях, например, мусорщиком
17:41:27 04-01-2026
Бесплатные квартиры были только в ссср при социализме , при капитализме в россии этого не будет никогда
20:03:30 04-01-2026
Гость (17:41:27 04-01-2026) Бесплатные квартиры были только в ссср при социализме , при ... Ясень пень, эти черти забодали СССР, не для того чтобы давать бесплатно квартиры, а чтобы ты был ручным и постоянно в кабале.
18:20:50 04-01-2026
Хочу поправить, т.к. жила в то время и знаю лучше. Квартиры давали не только многодетным. Давали и одно-, двух- и совсем бездетным. "Эксперту" следовало изучить материал, прежде чем излагать в прессе. Для кого тогда строили квартиры менее четырёх комнат? Моя свекровь, будучи "глубоко на пенсии", то есть дети её стали взрослыми и не числились детьми, получила однокомнатную квартиру (до этого жила в частном доме). Моя мать, имевшая двух детей, получила от города "двушку" То есть квартиры давали независимо от наличия детей. Но количество квадратных метров сильно зависело от количества детей.
18:49:49 04-01-2026
Светлана (18:20:50 04-01-2026) Хочу поправить, т.к. жила в то время и знаю лучше. Квартиры... Ох уж эти "Лучше знаю", лучше кого?? несомненно лучше жертв егэ. Есть еще моменты, кол-во и квартир и М2, напрямую зависело от значимости предприятия, твоей должности, наличия детей и тд. при определенных условиях квартиру получали при трудоустройстве (Заринский Коксохим) например.
00:02:50 05-01-2026
Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В квартирах особо не плодятся. Это мировой опыт.
14:19:43 05-01-2026
Гость (00:02:50 05-01-2026) Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В к... Мы еще не дошли до мирового опыта. Наши правители наслаждаются блаженством дикого капитализма - дери народ, как сидорову козу. Земля принадлежит богатым, а родина бедным.
15:18:36 05-01-2026
Гость (00:02:50 05-01-2026) Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В к... Ну так развивай. Но вы же все в город претесь!
09:21:29 05-01-2026
А в деревнях еще чем заниматься? раньше и свет в 9-10 вечера вырубали.
22:42:49 05-01-2026
У пенсионеров есть квартиры, но нет денег. У молодежи есть деньги, но нет квартир. Сделайте пожизненное содержание пенсионеров Программой, а пока снимайте жилье. Через 10-15 лет - будет квартира. Это будет гораздо дешевле, чем ипотека. И пенсионеры заметно поправят свое положение. А если есть свои дети-внуки - то они первые побегут участвовать в такой программе, чтобы с квартирой не пролететь. Также государство могло бы выкупать для педагогов и врачей и сдавать квартиры бесплатно. Может за государством и фирмы потянулись бы - хочешь хорошего специалиста - сдай в аренду ему квартиру бесплатно, пока работает, а за это время он и сам накопит на покупку жилья.