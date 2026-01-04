НОВОСТИОбщество

Как в СССР: в России хотят давать семьям бесплатное жилье

По мнению депутата ГД Сергея Рыбальченко, такой способ поможет повысит демографию

04 января 2026, 10:17, ИА Амител

Недвижимость / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил использовать советский опыт предоставления бесплатного жилья – право на него, по его мнению, следует закрепить за многодетными семьями.

В интервью ТАСС он отметил, что масштабное строительство социального жилья по образцу СССР 1960–1980‑х годов в связке с репродуктивными планами семей может стать наиболее эффективным инструментом повышения рождаемости.

Рыбальченко напомнил, что в советский период обещание обеспечить каждую семью отдельной квартирой (в том числе к 2000 году) способствовало росту числа рождений на одну женщину выше уровня 2,1.

Сегодня в России этот показатель составляет около 1,4. По словам эксперта, тогда семьи понимали, что рождение детей дает право на получение от государства квартиры, – например, за троих детей семья могла рассчитывать на отдельное жилье. 

Накануне стало известно, что в Алтайском крае зафиксировали рост продаж новостроек на 12,3%. В то же время Росреестр отмечает общее снижение числа регистрационных действий с недвижимостью.

Avatar Picture
Гость

10:24:12 04-01-2026

Блин, а ведь на поверхности решение было.
А все голову ломают как поднять рождаемость.
Кстати!
Почему-то со вчерашнего дня "Амик" больше не в белом списке. Только через специальный браузер или с тем что нельзя называть работает.
Неужели и вы иноагенты?

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:27 04-01-2026

Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в разных регионах. Сейчас это несбыточная фантастика, да и дикий капитализм, скорей удавится, но не пойдет на это.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:35 04-01-2026

Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Четыре квартиры, враньё.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:13 04-01-2026

Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... ---- ну почему же?)) и сейчас будет точно так же - кто то 4 квартиры получит, а кого то годами будут завтраками кормить😄

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:55 04-01-2026

Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверняка!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

17:57:01 04-01-2026

Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... Да у него папа был секретарем обкома КПСС

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:39 04-01-2026

Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свободно поехать в любой уголок страны и получить квартиру бесплатно, а потом в другое место, так несколько раз, квартиры с собой не забирали что мы и делали. В девяностые находил работу в гос. предприятиях, где у руководителей была совесть и достойно платили до тех пор покуда они ее не не теряли. зарплата была, что на сейчас на СВО такую не платят. На свои купил четырех комнатную квартиру, машину, дачу, куда привела не видимая рука Бога, и куда не прилетят дроны и беспилотники. Без блата, но с помощью Божий мудрости, дьявольские попы тут не при чем, легко, за одну неделю оформил достойную пенсию. Также с Божий помощью, почти десять лет не знаю, что такие врачи, больницы, аптеки.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:25:50 05-01-2026

Гость (18:35:39 04-01-2026) Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свобо... не вышли ещё из-за стола?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:28 05-01-2026

Гость (18:35:39 04-01-2026) Очень просто. Когда человек с семьей может без страха, свобо... Все верно.Можно было и без семьи иметь свое жилье.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:54:12 05-01-2026

Гость (11:59:55 04-01-2026) Как это ты умудрился отхватить 4 квартиры? Незаконно наверня... При СССР,когда приезжаешь по городам ,через ЖКХ такое можно было подписываться или приобретать от производства,от учреждения,там ,где проживает.Сам был,так три раза с жильем приобретенным,в Свердловске,Тобольске,Нижневартовск,1983 год.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:28 04-01-2026

Гость (10:26:27 04-01-2026) Россия не СССР, там я получил четыре квартиры бесплатно в р... Могут сделать. Только в современном стиле: государств будет покупать у нужного застройщика за 20 млн то что стоит 7. Прокладки найдут способ нажиться.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:56 04-01-2026

Не будет такого. В законе прописано. Или Вы конституцию думаете поменять, батенька революционер!?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:40 04-01-2026

В нашей стране такого не может быть в принципе-бесплатные квартиры. Да и на демографию уже это не повлияет. Психологию человека изменить трудно, как и память.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:30 04-01-2026

Всё для цыганей и тожероссиян ?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:06 04-01-2026

Поможет повысит?

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:29 04-01-2026

Значит еще цена на недвижимость поднимется. Не бывает бесплатных квартир.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
111

12:28:06 04-01-2026

хотеть то не вредно...

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:57 06-01-2026

111 (12:28:06 04-01-2026) хотеть то не вредно...... Ответ неверный. Любая жизнь закачивается на погосте.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:04 04-01-2026

Да не дадут, или условия выкатят невыполнимые.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:12:01 04-01-2026

Может уже не надо публиковать предложения от депутатов, выходит пропаганда не сбыточных заявлений.. Пряниками заманивают перед тем, как сделать не хорошее дело.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:05 04-01-2026

Многодетные у нас цыгане и мигранты. В СССР давали молодым семейным специалистам, за заслуги, и тем, кто отрабатывал 10 лет на не очень сцециальностях, например, мусорщиком

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:27 04-01-2026

Бесплатные квартиры были только в ссср при социализме , при капитализме в россии этого не будет никогда

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:30 04-01-2026

Гость (17:41:27 04-01-2026) Бесплатные квартиры были только в ссср при социализме , при ... Ясень пень, эти черти забодали СССР, не для того чтобы давать бесплатно квартиры, а чтобы ты был ручным и постоянно в кабале.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:20:50 04-01-2026

Хочу поправить, т.к. жила в то время и знаю лучше. Квартиры давали не только многодетным. Давали и одно-, двух- и совсем бездетным. "Эксперту" следовало изучить материал, прежде чем излагать в прессе. Для кого тогда строили квартиры менее четырёх комнат? Моя свекровь, будучи "глубоко на пенсии", то есть дети её стали взрослыми и не числились детьми, получила однокомнатную квартиру (до этого жила в частном доме). Моя мать, имевшая двух детей, получила от города "двушку" То есть квартиры давали независимо от наличия детей. Но количество квадратных метров сильно зависело от количества детей.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоже со стажем

18:49:49 04-01-2026

Светлана (18:20:50 04-01-2026) Хочу поправить, т.к. жила в то время и знаю лучше. Квартиры... Ох уж эти "Лучше знаю", лучше кого?? несомненно лучше жертв егэ. Есть еще моменты, кол-во и квартир и М2, напрямую зависело от значимости предприятия, твоей должности, наличия детей и тд. при определенных условиях квартиру получали при трудоустройстве (Заринский Коксохим) например.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:02:50 05-01-2026

Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В квартирах особо не плодятся. Это мировой опыт.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:43 05-01-2026

Гость (00:02:50 05-01-2026) Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В к... Мы еще не дошли до мирового опыта. Наши правители наслаждаются блаженством дикого капитализма - дери народ, как сидорову козу. Земля принадлежит богатым, а родина бедным.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:36 05-01-2026

Гость (00:02:50 05-01-2026) Пригород и села надо развивать. Проводить деурбанизацию. В к... Ну так развивай. Но вы же все в город претесь!

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:29 05-01-2026

А в деревнях еще чем заниматься? раньше и свет в 9-10 вечера вырубали.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:49 05-01-2026

У пенсионеров есть квартиры, но нет денег. У молодежи есть деньги, но нет квартир. Сделайте пожизненное содержание пенсионеров Программой, а пока снимайте жилье. Через 10-15 лет - будет квартира. Это будет гораздо дешевле, чем ипотека. И пенсионеры заметно поправят свое положение. А если есть свои дети-внуки - то они первые побегут участвовать в такой программе, чтобы с квартирой не пролететь. Также государство могло бы выкупать для педагогов и врачей и сдавать квартиры бесплатно. Может за государством и фирмы потянулись бы - хочешь хорошего специалиста - сдай в аренду ему квартиру бесплатно, пока работает, а за это время он и сам накопит на покупку жилья.

  -15 Нравится
Ответить
