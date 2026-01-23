В России предложили создать новый Госкомцен

Сергей Миронов объяснил, почему мясо дорожает, и призвал вернуться к советской практике государственного регулирования цен

23 января 2026, 08:00, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать аналог советского Госкомцена для контроля формирования цен на продукты питания. В интервью "Газете.ru" он объяснил, почему сегодня килограмм говядины стоит дороже бутылки водки, и раскритиковал политику невмешательства государства в рыночные процессы.

По словам Миронова, в СССР водка была важной бюджетной статьей, а животноводство дотировалось, что позволяло держать цены на мясо низкими, несмотря на дефицит. Сегодня же, по его мнению, сельхозпроизводители сталкиваются с дорогими кредитами, импортной зависимостью и ростом мировых цен, тогда как господдержка недостаточна.

Политик отметил, что разовый контроль цен на отдельные товары не решит проблему. Вместо этого он предложил создать орган, который бы регулировал всю цепочку – "от поля до прилавка", боролся со спекуляциями и жестко контролировал розничные сети.

Для сравнения: по данным на январь 2026 года, бутылка водки (0,5 л) в сетевых магазинах стоит около 450–500 рублей, а килограмм говядины – примерно 1200 рублей.