В России предложили создать новый Госкомцен
Сергей Миронов объяснил, почему мясо дорожает, и призвал вернуться к советской практике государственного регулирования цен
23 января 2026, 08:00, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать аналог советского Госкомцена для контроля формирования цен на продукты питания. В интервью "Газете.ru" он объяснил, почему сегодня килограмм говядины стоит дороже бутылки водки, и раскритиковал политику невмешательства государства в рыночные процессы.
По словам Миронова, в СССР водка была важной бюджетной статьей, а животноводство дотировалось, что позволяло держать цены на мясо низкими, несмотря на дефицит. Сегодня же, по его мнению, сельхозпроизводители сталкиваются с дорогими кредитами, импортной зависимостью и ростом мировых цен, тогда как господдержка недостаточна.
Политик отметил, что разовый контроль цен на отдельные товары не решит проблему. Вместо этого он предложил создать орган, который бы регулировал всю цепочку – "от поля до прилавка", боролся со спекуляциями и жестко контролировал розничные сети.
Для сравнения: по данным на январь 2026 года, бутылка водки (0,5 л) в сетевых магазинах стоит около 450–500 рублей, а килограмм говядины – примерно 1200 рублей.
08:14:15 23-01-2026
Гнать пора этих старых воспоминателей, Вы уже определитесь - у нас рынок или совок, летают в облаках дармоеды....
08:55:57 23-01-2026
Медведь-шатун (08:14:15 23-01-2026) Гнать пора этих старых воспоминателей, Вы уже определитесь -... Двигаемся в сторону рабовладельческого строя,когда все забирают и работа за еду.
09:14:44 23-01-2026
Медведь-шатун (08:14:15 23-01-2026) Гнать пора этих старых воспоминателей, Вы уже определитесь -... молодость.. да, у вас другая реальность и многое устраивает, вас запугали совком.. Себе вопрос поставьте - почему помнят прошлое время (не времена монгольского ига или царские времена) - именно советское время! Почему (и не надо валить на большие деревья)?
10:14:13 23-01-2026
dok_СФ (09:14:44 23-01-2026) молодость.. да, у вас другая реальность и многое устраивает,... Потому что еще живы люди жившие при советах. Людей переживших иго или царский режим давно нет.
17:26:57 23-01-2026
Гость (10:14:13 23-01-2026) Потому что еще живы люди жившие при советах. Людей переживши... Хороший ответ, юмор при выживании очень даже помогает!
08:15:54 23-01-2026
Настало время добить животноводство и мелкую розницу
08:22:36 23-01-2026
Отвратительный демагог.
08:51:58 23-01-2026
Гость (08:22:36 23-01-2026) Отвратительный демагог.... Это не демагогия, а популизм.
Вся его деятельности это топорный популизм. Лично меня напрягает другое, что при вот этой комичности его поведения, находятся люди которые думают, да вот это он красавчик и идут за него голосовать
13:11:05 23-01-2026
Гость (08:51:58 23-01-2026) Это не демагогия, а популизм.Вся его деятельности это то... Он же десантник. Там не требуется мозг.
08:57:24 23-01-2026
Миронов? Ну понятно. Расходимся.
09:07:11 23-01-2026
Помню как Миронов снял свою кандидатуру с выборов Президента и призвал голосовать за Путина.
09:33:25 23-01-2026
Гость (09:07:11 23-01-2026) Помню как Миронов снял свою кандидатуру с выборов Президента...
А как коммунисты в Алтайском крае снялись?
09:24:11 23-01-2026
штанцы наденьте или крест снимите.
рынок - это рынок, там никакие госы и комы на цены влиять не могут.
плановая экономика - это плановая.
а десантник как обычно предлагает мертворожденное, спекулируя на флешбеках людей, и понимая, что его предлагалки и вспоминалки дальше мусорного ведра не пойдут.
11:46:11 23-01-2026
Гость (09:24:11 23-01-2026) штанцы наденьте или крест снимите.рынок - это рынок, там... Я это и хотел сказать!
11:47:00 23-01-2026
Гость (09:24:11 23-01-2026) штанцы наденьте или крест снимите.рынок - это рынок, там... А вы где у нас рынок нашли???
10:46:28 23-01-2026
Всё у нас не слава Богу.Почему то в начале 20века,когда переселенцы осваивали Алтай,они сумели завалить центральную часть России хлебом и сливочным маслом произведёнными здесь(пальмового тогда не было).Никто им не помогал,госкомцена никакого не было,просто люди жили свободно и вмешательства со стороны государства с удушающими налогами и податями тогда не было.Ввиду удалённости территории.А тут скоро по цене золота будем покупать продукты и конца краю не видно этому росту цен.А как же в зарубежных странах всё это контролируется?Там ,я думаю,этот вопрос анархии рынка или мафии не дают подчинить.Поэтому там и доступно всё человеку.
11:37:48 23-01-2026
Афиноген (10:46:28 23-01-2026) Всё у нас не слава Богу.Почему то в начале 20века,когда пере...
это вы сейчас про какие страны говорите? ну-ну.... везде хорошо, где нас нет, да?
12:51:24 23-01-2026
Гость (11:37:48 23-01-2026) это вы сейчас про какие страны говорите? ну-ну.... везде... А про те страны куда стараются либо сами переметнуться, либо детей своих пристроить.Знаете такие?