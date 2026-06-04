В России предложили включить киберспорт в программу Всемирных игр кочевников
Борис Чернышов считает, что цифровой спорт объединяет миллионы молодых людей и поможет привлечь новое поколение к наследию кочевых народов
04 июня 2026, 08:34, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов на полях Петербургского международного экономического форума заявил РИА Новости, что стоит подумать о включении киберспорта в программу Всемирных игр кочевников.
Игры кочевников впервые прошли в Киргизии в 2014 году. В их программу входят соревнования по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия.
«Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к истории, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу Игр соревнований по киберспорту», — сказал Чернышов.
По его словам, цифровой спорт объединяет миллионы молодых людей по всему миру, в том числе в Киргизии, России и других странах Евразии. Депутат выразил уверенность, что новые форматы помогут привлечь внимание молодежи к Играм кочевников и открыть этот уникальный проект для еще большего числа людей.
08:48:48 04-06-2026
1. А чего на иллюстрации русский нарисован?
Кочевники иные.
2. Предлагаю дополнить играми - напёрстки, три листа, цыгане поддержат.