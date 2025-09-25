В российских школах на уроках физкультуры могут ввести FIFA, Dota 2 и Counter-Strike

Инициативу поддержало Минпросвещения

25 сентября 2025, 16:30, ИА Амител

Школьники за компьютерами / Фото: amic.ru

В российских школах с 2026–2027 учебного года планируют ввести новый формат уроков физкультуры – фиджитал-спорт, сочетающий элементы киберспорта и традиционной физической подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как следует из проекта, школьникам предложат участвовать в игровых сессиях по FIFA, Counter-Strike и Dota 2, а затем выполнять физические упражнения – бег, подтягивания и другие нормативы. Разработчики программы отмечают, что такой подход позволит одновременно развивать реакцию, стратегическое мышление и поддерживать физическую форму.

«Учебный модуль займет от 8 до 36 часов. Если результаты пилотного внедрения будут признаны успешными, фиджитал-спорт включат и в нормативы ГТО», – отмечают в Telegram-канале.

Инициативу поддержало Минпросвещения, в ближайшее время проект будет рассмотрен в Госдуме.