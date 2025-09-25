В российских школах на уроках физкультуры могут ввести FIFA, Dota 2 и Counter-Strike
Инициативу поддержало Минпросвещения
25 сентября 2025, 16:30, ИА Амител
В российских школах с 2026–2027 учебного года планируют ввести новый формат уроков физкультуры – фиджитал-спорт, сочетающий элементы киберспорта и традиционной физической подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как следует из проекта, школьникам предложат участвовать в игровых сессиях по FIFA, Counter-Strike и Dota 2, а затем выполнять физические упражнения – бег, подтягивания и другие нормативы. Разработчики программы отмечают, что такой подход позволит одновременно развивать реакцию, стратегическое мышление и поддерживать физическую форму.
«Учебный модуль займет от 8 до 36 часов. Если результаты пилотного внедрения будут признаны успешными, фиджитал-спорт включат и в нормативы ГТО», – отмечают в Telegram-канале.
Инициативу поддержало Минпросвещения, в ближайшее время проект будет рассмотрен в Госдуме.
17:16:50 25-09-2025
Посмотрите на школьников, которые не загимаются в спортивных скциях -жирные очкарики. У всех поголовно освобождение от физ-ры
В СССР в школах столько соревнований проводилось и районных и городских
Весь учебный год был расписан (футбол хоккей, лыщи, гимнастиеа , лёгкая атлетика)
Стыдно было не выполнить нормы ГТО.
19:59:32 25-09-2025
Почему названия на иностранном языке!? На территории России и в российских школах должны по закону быть русские названия
08:14:34 26-09-2025
Отменить математику и русский язык! Только игры!
08:32:45 26-09-2025
надеюсь, до этого дурдома, не дойдут. На то она и физическая культура, что физически надо пахать - бегать, прыгать. Игры до добра не доведут
08:42:30 26-09-2025
гость (08:32:45 26-09-2025) надеюсь, до этого дурдома, не дойдут. На то она и физическая... гост, сколько уже умерло учеников на уроках физкультуры от пахоты?
08:57:43 26-09-2025
Гость (08:42:30 26-09-2025) гост, сколько уже умерло учеников на уроках физкультуры от п... "Научи дурака богу молиться - он весь лоб расшибет"
А по сути: на уроках физ-ры нужно учить детей играть в спортивные игры, вырабатывать технику, а ГТО пусть президент сдает, ему это было очень надо
11:35:27 26-09-2025
и спортзал не надо строить можно в подвале тренироваться, экономия
17:58:16 28-09-2025
Да это же мечта любого школьника ходить в школу чтобы играть в компьютерные игры, правильно зачем учится когда официально разрешают играть в игрульки, потом вырастают амёбы со слабенькими ручками не умеющие постоять за себя, и даже отжаться хотя бы раза 2.