В России предложили выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

Ежегодно в размере прожиточного минимума

30 августа 2023, 14:54, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий ежегодно делать родителям выплату в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"В нынешних непростых социально-экономических условиях семьи школьников вправе рассчитывать на централизованную материальную поддержку", - отметил Нилов.

По его мнению, ежегодная денежная выплата на каждого школьника в размере прожиточного минимума - это наиболее оптимальное и необременительное для федерального бюджета решение.