В России предложили выплачивать компенсации на сборы каждого школьника
Ежегодно в размере прожиточного минимума
30 августа 2023, 14:54, ИА Амител
В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий ежегодно делать родителям выплату в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
"В нынешних непростых социально-экономических условиях семьи школьников вправе рассчитывать на централизованную материальную поддержку", - отметил Нилов.
По его мнению, ежегодная денежная выплата на каждого школьника в размере прожиточного минимума - это наиболее оптимальное и необременительное для федерального бюджета решение.
"Имеют право на получение <...> один из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет", - говорится в документе.
21:40:49 30-08-2023
А мы как то раньше детей и в школу собирали и на детское пособие в 60 рублей жили , и кругом разруха была.