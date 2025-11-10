В России предложили запретить популярную у миллионов детей игру Roblox из-за педофилов
Злоумышленники контактируют с несовершеннолетними и рассылают им сомнительные предложения
10 ноября 2025, 10:29, ИА Амител
В России предложили полностью запретить онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на председателя межрегиональной организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова, который направил соответствующие обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора.
Автор инициативы утверждает, что игровая платформа стала источником множества инцидентов, связанных с нарушением безопасности детей. Поводом для обращения стало недавнее расследование The Guardian, выявившее активность педофилов в Roblox. По данным издания, злоумышленники контактируют с несовершеннолетними, рассылают им сомнительные предложения и склоняют к противоправным действиям.
Ранее пользователи также обнаружили в Roblox сценарий, предлагавший "взорвать" Чернобыльскую АЭС. Курбаков настаивает на введении обязательной маркировки 18+, усилении контроля за контентом и разработке механизмов блокировки опасных игр.
«Прошу рассмотреть возможные меры по защите детей от негативного воздействия компьютерных игр и обеспечить их безопасность в цифровой среде», – говорится в обращении.
Проблемы с модерацией на платформе подтверждаются и независимыми журналистами. Британская репортер Сара Мартин рассказала, что в ходе собственного эксперимента столкнулась в Roblox с домогательствами, буллингом и непристойными предложениями, несмотря на включенный родительский контроль.
Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета обнаружили новый способ шпионажа с использованием обычных игровых мышей. Технология Mic-E-Mouse позволяет превратить высокочувствительные оптические сенсоры устройств в инструмент для подслушивания разговоров.
12:01:11 10-11-2025
Педофилов не пробовали запретить ???
12:07:28 10-11-2025
Гость (12:01:11 10-11-2025) Педофилов не пробовали запретить ???... а где они разрешены?
12:54:20 10-11-2025
Гость (12:01:11 10-11-2025) Педофилов не пробовали запретить ???... Так они из-за бугра могут выходить. Как их там запретишь
12:12:00 10-11-2025
Давно пора обратить внимание на статистику по убийствам столовыми ножами на фоне бытовых конфликтов. Очевидно, что если запретить их использование для гражданских лиц удастся сохранить сотни, а в перспективе и тысячи жизней. Всё это похоже, на заговор продавцов этих самых ножей. Не нужны ни какие разрешения, любой ребенок может свободно купить в магазине. А мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит
20:33:04 10-11-2025
Гость (12:12:00 10-11-2025) Давно пора обратить внимание на статистику по убийствам стол... Еще палец в глаз можно воткнуть, запретить пальцы.
13:05:25 10-11-2025
"предлагавший "взорвать" Чернобыльскую АЭС. " - если это приблизит победу - почему бы и не да?
22:38:44 10-11-2025
там же мессенджер, контролировать его они не могут, вот и хотят запретить
17:06:28 18-11-2025
Гость (22:38:44 10-11-2025) там же мессенджер, контролировать его они не могут, вот и хо... параллельно что мешает дискорд или макс подключать. Не. не зная механику взаимодействий они ничего не смогут. надеюсь, что есть консультанты и спецы в этом там при законопроектировщиках