В России предложили запретить популярную у миллионов детей игру Roblox из-за педофилов

Злоумышленники контактируют с несовершеннолетними и рассылают им сомнительные предложения

10 ноября 2025, 10:29, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России предложили полностью запретить онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на председателя межрегиональной организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова, который направил соответствующие обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора.

Автор инициативы утверждает, что игровая платформа стала источником множества инцидентов, связанных с нарушением безопасности детей. Поводом для обращения стало недавнее расследование The Guardian, выявившее активность педофилов в Roblox. По данным издания, злоумышленники контактируют с несовершеннолетними, рассылают им сомнительные предложения и склоняют к противоправным действиям.

Ранее пользователи также обнаружили в Roblox сценарий, предлагавший "взорвать" Чернобыльскую АЭС. Курбаков настаивает на введении обязательной маркировки 18+, усилении контроля за контентом и разработке механизмов блокировки опасных игр.

«Прошу рассмотреть возможные меры по защите детей от негативного воздействия компьютерных игр и обеспечить их безопасность в цифровой среде», – говорится в обращении.

Проблемы с модерацией на платформе подтверждаются и независимыми журналистами. Британская репортер Сара Мартин рассказала, что в ходе собственного эксперимента столкнулась в Roblox с домогательствами, буллингом и непристойными предложениями, несмотря на включенный родительский контроль.

