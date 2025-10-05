НОВОСТИОбщество

Ученые предупредили об использовании игровых мышей для подслушивания

Для осуществления атаки злоумышленникам достаточно установить на компьютер жертвы вредоносное ПО

05 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Игровая мышь / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Игровая мышь / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Американские исследователи из Калифорнийского университета обнаружили новый способ шпионажа с использованием обычных игровых мышей, сообщает "Газета.ru".

Технология Mic-E-Mouse позволяет превратить высокочувствительные оптические сенсоры устройств в инструмент для подслушивания разговоров.

Секрет уязвимости кроется в способности современных игровых мышей с датчиками 20 000 DPI и выше улавливать микровибрации поверхностей. Специальное программное обеспечение может преобразовывать эти вибрации в человеческую речь с впечатляющей точностью.

В ходе экспериментов ученые добились значительных результатов:

  • точность идентификации говорящего – 80%;

  • улучшение качества речи на 19 дБ;

  • коэффициент ошибок при распознавании слов – менее 17%.

Для осуществления атаки злоумышленникам достаточно установить на компьютер жертвы вредоносное ПО или использовать веб-эксплойт. Особую опасность представляют игровые приложения, где подобные эксплойты можно скрытно внедрить через сетевой код.

Кхм...

09:10:31 05-10-2025

"Из розетки я принял секретный сигнал..."
🤣

Элен без ребят

09:42:52 05-10-2025

да пусть слушают 😂

Гость

11:53:11 05-10-2025

Так если на компьютер установить вредоносное ПО, то и сам компьютер может не только подслушивать, но и подсматривать за жертвой.

Гость

17:46:55 05-10-2025

Я вам больше скажу. Датчики разбития стекла в своём составе содержат микрофон, который постоянно подключен к линии.

Гость

21:26:08 05-10-2025

Ага, вас еще и через розетку слушают. И через кран. И через унитаз подглядывают!

