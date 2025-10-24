Мигрант домогался 14-летней школьницы в метро Петербурга

Возбуждено уголовное дело

24 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Мигрант, пристающий к школьницам / Фото: "Инцидент Россия"

29-летнего мигранта Хасанабея задержали за сексуальные домогательства 14-летней школьницы на станции метро "Маяковская" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в час пик, когда мужчина намеренно прижался к девочке и начал ее трогать. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Бдительные пассажиры заметили происходящее и пресекли действия домогателя. Родители пострадавшей написали заявление в полицию, после чего правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы.