Мигрант домогался 14-летней школьницы в метро Петербурга
Возбуждено уголовное дело
24 октября 2025, 11:00, ИА Амител
29-летнего мигранта Хасанабея задержали за сексуальные домогательства 14-летней школьницы на станции метро "Маяковская" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в час пик, когда мужчина намеренно прижался к девочке и начал ее трогать. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
Бдительные пассажиры заметили происходящее и пресекли действия домогателя. Родители пострадавшей написали заявление в полицию, после чего правоохранители установили и задержали подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы.
11:05:07 24-10-2025
а есть положенные места?
11:46:59 24-10-2025
Гость (11:05:07 24-10-2025) а есть положенные места?... Ну конечно, если их положить сначала.
11:28:24 24-10-2025
Если сексостерон зашкаливает, пусть пользуется услугами Дуни Кулаковой.
12:50:24 24-10-2025
А зачем замазали морду на фото?
13:57:41 24-10-2025
Гость (12:50:24 24-10-2025) А зачем замазали морду на фото?... Чтобы не предупреждать другие жертвы заранее! Сюрприз будет...
09:07:56 25-10-2025
Эротические фантазии прыщавой пубертатной жирухи?