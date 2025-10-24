НОВОСТИОбщество

Мигрант домогался 14-летней школьницы в метро Петербурга

Возбуждено уголовное дело

24 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Мигрант, пристающий к школьницам / Фото: "Инцидент Россия"
Мигрант, пристающий к школьницам / Фото: "Инцидент Россия"

29-летнего мигранта Хасанабея задержали за сексуальные домогательства 14-летней школьницы на станции метро "Маяковская" в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в час пик, когда мужчина намеренно прижался к девочке и начал ее трогать. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Бдительные пассажиры заметили происходящее и пресекли действия домогателя. Родители пострадавшей написали заявление в полицию, после чего правоохранители установили и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Следствие проверяет возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 16-летняя жительница Барнаула стала жертвой домогательств в общественном транспорте. По ее словам, автобус был переполнен, и когда она направилась к выходу, стоявший сзади мужчина лет 40 со спортивной сумкой начал упираться ей в ягодицы.

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула предупредила о мужчине, который домогается девушек в автобусе

По словам пострадавшей, мужчина позволил себе трогать ее за интимные места
дети Санкт-Петербург полиция

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:05:07 24-10-2025

а есть положенные места?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:59 24-10-2025

Гость (11:05:07 24-10-2025) а есть положенные места?... Ну конечно, если их положить сначала.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:24 24-10-2025

Если сексостерон зашкаливает, пусть пользуется услугами Дуни Кулаковой.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:24 24-10-2025

А зачем замазали морду на фото?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:41 24-10-2025

Гость (12:50:24 24-10-2025) А зачем замазали морду на фото?... Чтобы не предупреждать другие жертвы заранее! Сюрприз будет...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:56 25-10-2025

Эротические фантазии прыщавой пубертатной жирухи?

  -1 Нравится
Ответить
