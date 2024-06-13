В России продлили выплату 450 тысяч рублей на ипотеку многодетным
Программа будет действовать до 2031 года
13 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Владимир Путин продлил программу выплаты 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, пишет ТАСС.
Закон распространяет меры поддержки на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го.
Заключить кредитный договор можно будет до 1 июля 2031 года.
Меры поддержки касаются в том числе ипотеки на ИЖС.
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