В России проиндексировали страховые пенсии. На сколько?

Увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале

01 февраля 2025, 08:33, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России с 1 февраля страховые пенсии проиндексировали до уровня фактической инфляции – на 9,5%, следует из постановления правительства.

ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова отмечает, что средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тыс. рублей.

"С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. По поручению президента РФ Владимира Путина обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. То есть Социальным фондом пересчитаны пенсии по уровню индексации 9,5%", – сказал министр.

По его информации, увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале. Тогда же перечислят доплату за январь.

Пенсии доставят по обычному графику – с 3 по 25 число месяца.

Добавим, в общей сложности с 1 февраля проиндексировали на 9,5% более 40 социальных выплат и пособий. Среди них: ежемесячные денежные выплаты для ветеранов ВОВ и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.