В России проиндексировали страховые пенсии. На сколько?
Увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале
01 февраля 2025, 08:33, ИА Амител
В России с 1 февраля страховые пенсии проиндексировали до уровня фактической инфляции – на 9,5%, следует из постановления правительства.
ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова отмечает, что средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тыс. рублей.
"С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. По поручению президента РФ Владимира Путина обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. То есть Социальным фондом пересчитаны пенсии по уровню индексации 9,5%", – сказал министр.
По его информации, увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале. Тогда же перечислят доплату за январь.
Пенсии доставят по обычному графику – с 3 по 25 число месяца.
Добавим, в общей сложности с 1 февраля проиндексировали на 9,5% более 40 социальных выплат и пособий. Среди них: ежемесячные денежные выплаты для ветеранов ВОВ и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп.
08:42:29 01-02-2025
Да уж...
12:11:14 01-02-2025
Вот уж "обогатили" - куда будем девать......