НОВОСТИНаука и образование

В России рассказали, кто может поступить в вуз без экзаменов

Ключевыми группами стали олимпиадники и выдающиеся спортсмены

14 мая 2026, 13:55, ИА Амител

Абитуриент / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Абитуриент / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному предмету, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

«Статус победителя или призера олимпиады дает значительное преимущество при поступлении в ведущие университеты России, освобождая от необходимости сдавать вступительные экзамены. Этот механизм направлен на поддержку и поощрение талантливых учащихся, демонстрирующих высокие академические результаты», — отметил он.

Министр также акцентировал внимание на финансовой поддержке, которая предоставляется этой категории абитуриентов. Победители и призеры олимпиад получают единовременные выплаты от региональных органов власти, а также регулярные стипендии, финансируемые из президентских грантов, на весь период обучения. Это создает благоприятные условия для развития их образовательного и научного потенциала.

По словам Кравцова, в текущем году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады получил 4241 участник, из которых 732 стали победителями, а 3509 — призерами.

«Это свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников и эффективности системы выявления и поддержки талантливой молодежи в России», — заключил министр.

Ранее Рособрнадзор перечислил запреты для участников ЕГЭ‑2026. 

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НОВОСТИНаука и образование

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Комментарии 2

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Гость

19:18:05 14-05-2026

Олимпиадники понятно, а спорт мэны каким боком. У них и в школе то на учебу времени не хватает.

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Гость

23:41:41 14-05-2026

Гость (19:18:05 14-05-2026) Олимпиадники понятно, а спорт мэны каким боком. У них и в шк... Дочь Мастер спорт по трем видам спорта. Окончила школу пару лет назад с одной четверкой. Это у Вас чего-то не хватает.

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