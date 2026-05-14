В России рассказали, кто может поступить в вуз без экзаменов
Ключевыми группами стали олимпиадники и выдающиеся спортсмены
14 мая 2026, 13:55, ИА Амител
Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному предмету, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.
«Статус победителя или призера олимпиады дает значительное преимущество при поступлении в ведущие университеты России, освобождая от необходимости сдавать вступительные экзамены. Этот механизм направлен на поддержку и поощрение талантливых учащихся, демонстрирующих высокие академические результаты», — отметил он.
Министр также акцентировал внимание на финансовой поддержке, которая предоставляется этой категории абитуриентов. Победители и призеры олимпиад получают единовременные выплаты от региональных органов власти, а также регулярные стипендии, финансируемые из президентских грантов, на весь период обучения. Это создает благоприятные условия для развития их образовательного и научного потенциала.
По словам Кравцова, в текущем году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады получил 4241 участник, из которых 732 стали победителями, а 3509 — призерами.
«Это свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников и эффективности системы выявления и поддержки талантливой молодежи в России», — заключил министр.
Ранее Рособрнадзор перечислил запреты для участников ЕГЭ‑2026.
19:18:05 14-05-2026
Олимпиадники понятно, а спорт мэны каким боком. У них и в школе то на учебу времени не хватает.
23:41:41 14-05-2026
Гость (19:18:05 14-05-2026) Олимпиадники понятно, а спорт мэны каким боком. У них и в шк... Дочь Мастер спорт по трем видам спорта. Окончила школу пару лет назад с одной четверкой. Это у Вас чего-то не хватает.