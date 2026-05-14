Ключевыми группами стали олимпиадники и выдающиеся спортсмены

14 мая 2026, 13:55, ИА Амител

Абитуриент / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному предмету, рассказал в интервью РИА Новости глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

«Статус победителя или призера олимпиады дает значительное преимущество при поступлении в ведущие университеты России, освобождая от необходимости сдавать вступительные экзамены. Этот механизм направлен на поддержку и поощрение талантливых учащихся, демонстрирующих высокие академические результаты», — отметил он.

Министр также акцентировал внимание на финансовой поддержке, которая предоставляется этой категории абитуриентов. Победители и призеры олимпиад получают единовременные выплаты от региональных органов власти, а также регулярные стипендии, финансируемые из президентских грантов, на весь период обучения. Это создает благоприятные условия для развития их образовательного и научного потенциала.

По словам Кравцова, в текущем году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады получил 4241 участник, из которых 732 стали победителями, а 3509 — призерами.

«Это свидетельствует о высоком уровне подготовки школьников и эффективности системы выявления и поддержки талантливой молодежи в России», — заключил министр.

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