В 2028 году ОГЭ дополнят третьим обязательным экзаменом
Анализ результатов ОГЭ последних лет показал: у значительной части девятиклассников наблюдаются пробелы в освоении междисциплинарных тем
13 мая 2026, 16:31, ИА Амител
С 2028 года в государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников появится обязательный устный экзамен по истории, объявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.
«Новый формат экзамена дополнит существующие обязательные испытания и акцентирует внимание на важности исторического образования для формирования гражданской идентичности и критического мышления школьников», — отметил он.
Он также добавил, что перед введением устного экзамена будет проведено широкое обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами.
Минпросвещения подтвердило, что устный экзамен по истории станет обязательным для допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе федеральных государственных образовательных стандартов и школьных учебников.
Основная цель нововведения — комплексная оценка уровня знаний учащихся по истории, а также развитие их аналитических и коммуникативных навыков. Экзамен направлен на формирование способности школьников аргументированно выражать свои мысли, критически оценивать различные исторические интерпретации и формулировать отношение к ключевым событиям и личностям отечественной и мировой истории.
Ранее учитель оценила предложение ввести устный экзамен по истории для девятиклассников.
17:18:03 13-05-2026
Уже тошнит от этой "гражданской идентичности". Особенно изрекаемой устами Ахмедыча
17:50:52 13-05-2026
Давно пора было ввести
20:51:22 13-05-2026
По какой именно истории?
14:26:39 14-05-2026
кхе-кхе (20:51:22 13-05-2026) По какой именно истории?... Димон о которой в учебнике писал