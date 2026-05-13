Анализ результатов ОГЭ последних лет показал: у значительной части девятиклассников наблюдаются пробелы в освоении междисциплинарных тем

13 мая 2026, 16:31, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 2028 года в государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников появится обязательный устный экзамен по истории, объявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости.

«Новый формат экзамена дополнит существующие обязательные испытания и акцентирует внимание на важности исторического образования для формирования гражданской идентичности и критического мышления школьников», — отметил он.

Он также добавил, что перед введением устного экзамена будет проведено широкое обсуждение с педагогами, учащимися и экспертами.

Минпросвещения подтвердило, что устный экзамен по истории станет обязательным для допуска к ОГЭ. Задания будут составлены на основе федеральных государственных образовательных стандартов и школьных учебников.

Основная цель нововведения — комплексная оценка уровня знаний учащихся по истории, а также развитие их аналитических и коммуникативных навыков. Экзамен направлен на формирование способности школьников аргументированно выражать свои мысли, критически оценивать различные исторические интерпретации и формулировать отношение к ключевым событиям и личностям отечественной и мировой истории.

Ранее учитель оценила предложение ввести устный экзамен по истории для девятиклассников.